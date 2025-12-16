Βουλή: Διασταυρώνουν τα ξίφη τους οι πολιτικοί αρχηγοί – Ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 

Σύνοψη από το

  • Τα ξίφη τους αναμένεται να διασταυρώσουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί στις ομιλίες τους στη Βουλή για την ψήφιση του Προϋπολογισμού, ολοκληρώνοντας την πενθήμερη συζήτηση.
  • Αργά το βράδυ θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, καθώς η ψήφιση του Προϋπολογισμού επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση. Η συζήτηση θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών.
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι η πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων, σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βουλή συνεδρίαση Πολυτεχνείο

Τα ξίφη τους αναμένεται να διασταυρώσουν σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί στις ομιλίες τους στη Βουλή για την ψήφιση του Προϋπολογισμού.

Η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια ολοκληρώνεται σήμερα με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του Προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.

Η συζήτηση του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της Αντιπολίτευσης. Ο τελευταίος αυτός κύκλος τοποθετήσεων, θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων.

Στις τοποθετήσεις αυτές, ανάμεσα στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να παρεμβληθεί η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση Κρατικού Προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι ρίζες της άνοιας ίσως βρίσκονται στην παιδική ηλικία – Τι έδειξαν πρόσφατες μελέτες

Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ: Επιστρέφει στην κοινωνία τμήμα της υπεραξίας που παράγει

Τα μυστικά για τις μεταβιβάσεις ακινήτων – Αναλυτικός οδηγός

Προϋπολογισμός 2026: Η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το αγροτικό, το στεγαστικό και το πακέτο μέτρων του 2026

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Την πρόσκλησή του για διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους επανέλαβε ο υπουργός Αγροτ...
10:44 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

Με ανάρτησή του στο Χ o βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, γνωστοποίησε ότι ο γιος τ...
08:25 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Προϋπολογισμός 2026: Σήμερα η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή – Μέτρα για νέους, μεσαία τάξη και στεγαστικό

Έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα συνδέει το 2025 με το 2027 και την προοπτική του 2030 θα παρουσιά...
07:15 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Οι Τούρκοι θέλουν να παρακολουθούν την Αθήνα από την Σμύρνη με Drones – Δείτε βίντεο

Ένα νέο ηλεκτροπτικό σύστημα, που εγκατέστησαν στα drones Bayraktar, που κατασκευάζει η εταιρε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα