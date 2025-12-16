Φλόριντα: Τραγική κατάληξη για 32χρονη γιατρό που είχε εξαφανιστεί – Βρέθηκε νεκρή και γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος

  • Μια 32χρονη γιατρός που είχε εξαφανιστεί στη Φλόριντα βρέθηκε νεκρή και γυμνή μέσα σε καταψύκτη πολυκαταστήματος, μία ημέρα μετά την είσοδό της σε αυτό.
  • Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, στρέφοντας την έρευνα σε άλλα σενάρια.
  • Οι συγγενείς της 32χρονης κινούν τις διαδικασίες για να σταλεί η σορός της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο παιδιά της. Η γιατρός είχε καταγωγή από τη Νικαράγουα και ειδικευόταν στις συγγενείς καρδιοπάθειες.
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της εξαφάνισης μίας 32χρονης γιατρού στη Φλόριντα, η οποία βρέθηκε νεκρή και γυμνή μέσα σε καταψύκτη πολυκαταστήματος, μία ημέρα μετά την είσοδό της σε αυτό.

Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ βρίσκεται σε επαφή με την οικογένειά της, την ώρα που οι συγγενείς της προσπαθούν να μεταφέρουν τη σορό της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο παιδιά της.

Τη Helen Massiell Garay Sanchez εντόπισε μέσα στον καταψύκτη, στις 8 το πρωί της Κυριακής, υπάλληλος του πολυκαταστήματος Dollar Tree στο Μαϊάμι.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, η 32χρονη αναισθησιολόγος είχε εισέλθει στο κατάστημα το προηγούμενο βράδυ, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε κάποια αγορά.

Η εικόνα που έχει σχηματιστεί μέχρι στιγμής δείχνει ότι, για άγνωστους λόγους, η Sanchez μπήκε στον χώρο που προορίζεται μόνο για τους υπαλλήλους, όπου βρίσκεται ο καταψύκτης, και παρέμεινε εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν όλα τα δεδομένα και απέκλεισαν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, στρέφοντας την έρευνα σε άλλα σενάρια.

Η αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια της 32χρονης και προσπαθεί να διαπιστώσει αν αντιμετώπιζε ψυχολογικά ή προσωπικά προβλήματα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η γιατρός είχε καταγωγή από τη Νικαράγουα και ειδικευόταν στις συγγενείς καρδιοπάθειες. Είχε «αφιερώσει τη ζωή της στην ιατρική», σύμφωνα με καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων στην πλατφόρμα GoFundMe, που δημιουργήθηκε για τη στήριξη της οικογένειάς της μετά τον θάνατό της.

«Έφερε ελπίδα και ίαση σε αμέτρητα παιδιά και οικογένειες», ανέφερε η Stefany Pereira που οργάνωσε τον διαδικτυακό έρανο.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς της 32χρονης κινούν τις διαδικασίες για να σταλεί η σορός της στη Νικαράγουα, όπου ζουν τα δύο παιδιά της, τα οποία, όπως αναφέρουν, «ήταν το κέντρο του κόσμου της».

