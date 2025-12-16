Θεσσαλονίκη: 55χρονη κατηγορείται ότι βίαζε τον ανήλικο γιο της οικιακής βοηθού της

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: 55χρονη κατηγορείται ότι βίαζε τον ανήλικο γιο της οικιακής βοηθού της
Φωτογραφία: freepik

Δικογραφία σε βάρος 55χρονης για τα αδικήματα του βιασμού και κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, σχημάτισαν Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Προηγήθηκε καταγγελία, αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, σύμφωνα με την οποία η ανωτέρω διέπραττε γενετήσιες πράξεις σε βάρος 18χρονου (σήμερα) ημεδαπού, από την ηλικία των 9 ετών έως και το Μάιο του 2025, εκμεταλλευόμενη την απουσία της μητέρας του η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και διέμενε μαζί με το γιο της στην οικία της 55χρονης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι ρίζες της άνοιας ίσως βρίσκονται στην παιδική ηλικία – Τι έδειξαν πρόσφατες μελέτες

Όμιλος ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ: Επιστρέφει στην κοινωνία τμήμα της υπεραξίας που παράγει

Τα μυστικά για τις μεταβιβάσεις ακινήτων – Αναλυτικός οδηγός

Προϋπολογισμός 2026: Η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή- Τι θα πει για το αγροτικό, το στεγαστικό και το πακέτο μέτρων του 2026

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Χαμός στις στάσεις λεωφορείων μετά το τεχνικό πρόβλημα στη Γραμμή 3 του Μετρό – «Δεν χωράνε όλοι οι επιβάτες» – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Τεράστια ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό έχει προκαλέσει η διακοπή κυκλοφορίας στη Γραμμή 3 του...
09:36 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή έπειτα από καταδίωξη

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένας 16χρονος γιος Έλληνα βουλευτή, έπειτα από καταδίωξη που ση...
09:34 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 44χρονος προσπάθησε να πνίξει με κορδόνι τη σύντροφό του – Ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιο της

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους στη Θεσσαλονίκη, προκαλώ...
08:57 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Δολοφονία στο Νέο Ψυχικό: «Δεν είχαμε κόντρα με τον τοπογράφο» λέει ο μεσίτης της Μυκόνου

«Δεν είχαμε καμία αντιδικία με τον τοπογράφο. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης», δηλώνει αποκ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα