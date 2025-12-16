Αγρότες: Έχυσαν γάλα στην εφορία Χανίων – «Θέλουμε λύσεις τώρα» – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Αγρότες και κτηνοτρόφοι το πρωί της Τρίτης έχυσαν γάλα έξω από την εφορία Χανίων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.
  • Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων διαμηνύει ότι «οι αγρότες δεν πρόκειται κάνουν πίσω» και απαιτούν «λύσεις τώρα αλλιώς θα παραλύσει η χώρα».
  • Οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ την Παρασκευή 4 με 6 το απόγευμα θα κλείσει ο δρόμος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

«Οι αγρότες δεν πρόκειται κάνουν πίσω» διαμηνύει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων που κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις με βάση τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο συντονιστικό των μπλόκων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι το πρωί της Τρίτης έχυσαν γάλα έξω από την εφορία Χανίων όπου κατέφτασαν λίγο μετά τις 11:30 με τα αγροτικά τους οχήματα και έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους που συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ.

«Ο Πρωθυπουργός μας κάλεσε για κουραμπιέδες, εμείς θέλουμε λύσεις, λύσεις τώρα αλλιώς θα παραλύσει η χώρα» τόνισε μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο πρόεδρος της ΕΝΟΑΣ Κώστας Λιλιλάκης, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr.

Όπως έκανε γνωστό, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια ενώ 4 με 6 την Παρασκευή θα κλείσει ο δρόμος.

13:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

