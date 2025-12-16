Ιωάννα Τριανταφυλλίδου για τον γιο της: «Από τότε που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή – Έχουμε καταλήξει σε ένα όνομα»

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μίλησε το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στις τηλεοπτικές κάμερες για τον ερχομό του γιου της και τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα.

«Από τότε που ήρθε, είναι κάθε μέρα γιορτή. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά θα είναι ακόμα πιο ζεστές και πιο φωτεινές, δεν ξέρω τι να περιμένω. Υπάρχουν πάρα πολλά συναισθήματα πρωτόγνωρα που δεν τα φανταζόμουν. Ανακαλύπτω κι εγώ τον εαυτό μου μαζί μαζί με το μωράκι, γνωρίζω κι εμένα σε έναν νέο ρόλο. Σίγουρα έχουν αλλάξει πράγματα» δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το όνομα του γιου της η ηθοποιός αποκάλυψε: «Το όνομα το γνωρίζουμε. Έχουμε καταλήξει σε ένα όνομα αλλά είναι ακόμα νωρίς».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής έγιναν γονείς τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης.