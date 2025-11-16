Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η χιουμοριστική ανάρτησή της ως νέα μαμά και η ζωή με τον γιο της

Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η χιουμοριστική ανάρτησή της ως νέα μαμά και η ζωή με τον γιο της

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών, όπου η ηθοποιός δείχνει στους followers της πώς κυλά η νέα ζωή της μετά την έλευση του μωρού. Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή σε πάρκο, παρουσιάζοντας μια πιο χαλαρή εκδοχή του εαυτού της και γράφοντας στη λεζάντα: «Το outfit και το soundtrack των τελευταίων δυόμιση μηνών…» μαζί με το hashtag #breastfeeding.

Η ανάρτηση της ηθοποιού, με εμφανή δόση αυτοσαρκασμού, περιγράφει το καθημερινό «ντύσιμο» της νέας μαμάς, αλλά και το… «ηχητικό τοπίο» των ημερών της, που περιλαμβάνει τα ξενύχτια, τα συχνά ταΐσματα και τη ρουτίνα του θηλασμού. Το χιούμορ της τονίζει τον ρεαλισμό και τον ρυθμό που έχει αποκτήσει η καθημερινότητά της τους τελευταίους μήνες.

Στις φωτογραφίες, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου φορά λευκό t-shirt, φαρδύ παντελόνι με cow print, λευκά sneakers και ένα μπεζ ελαφρύ τζάκετ/parka, συνδυάζοντας άνεση και χαλαρό στιλ, όπως επιβάλλει η νέα περίοδος της ζωής της.

