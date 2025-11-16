Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Η Λευκορωσία «τιμώρησε» την… υπεροψία της Δανίας, «αγγίζει» τα τελικά η Ελβετία

Η Δανία υποτίμησε πλήρως τη Λευκορωσία στο «Parken» της Κοπεγχάγης και έχασε μία τεράστια ευκαιρία να «κλειδώσει» σε μεγάλο βαθμό την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026, μένοντας στο 2-2 για τον 3ο όμιλο. Η ομάδα του βόρειου ευρωπαϊκού κράτους προηγήθηκε νωρίς, αλλά δεν «τελείωσε» το ματς, είδε τους φιλοξενούμενους να ανατρέπουν το σκορ μέσα σε τρία λεπτά και τελικά να δέχεται την ισοπαλία, με αποτέλεσμα αν ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική στη Σκωτία, να χάσει το απευθείας «εισιτήριο» και να οδηγηθεί στα play off.

Στον ίδιο όμιλο, όπου συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας, οι Δανοί άνοιξαν το σκορ στο 11′ με τον Ντάμσγκααρντ, όμως δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες τους. Η Λευκορωσία «γύρισε» το ματς μέσα σε τρία λεπτά, με τα γκολ των Γκρόμικο (62′) και Ντεμτσένκο (65′), πριν έρθει στο 79′ ο Ίσακσεν να διαμορφώσει το τελικό 2-2 και να κρατήσει τον έναν βαθμό για τους γηπεδούχους.

Την ίδια ώρα, στον 2ο όμιλο, η Ελβετία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Σουηδία, την οποία νίκησε με 4-1 και πλησιάζει πλέον με μαθηματική ακρίβεια στα τελικά του Μουντιάλ 2026. Το Κόσοβο πέρασε με 2-0 από τη Σλοβενία, «κλείδωσε» –προς το παρόν– τη δεύτερη θέση και εξασφάλισε θέση στα play off, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον του ομίλου για τις τελευταίες αγωνιστικές.

Στον 5ο όμιλο, η Ισπανία συνέχισε σε τρομερό ρυθμό και ήταν ξανά σαρωτική, περνώντας με εντυπωσιακό 4-0 από την Τιφλίδα απέναντι στη Γεωργία. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «ρόχα» έκανε το «5 στα 5» στον προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 και πλέον «αγγίζει» το απευθείας εισιτήριο για την τελική φάση, καθώς βρίσκεται τρεις βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Τουρκία, με 19-0 γκολ, την ώρα που οι Τούρκοι έχουν 15-10 τέρματα. Τα δύο γκολ του Ογιαρθάμπαλ, μαζί με αυτά των Θουμπιμέντι και Φεράν Τόρες, «καθάρισαν» τη νίκη για τους Ισπανούς. Παράλληλα, η Τουρκία επικράτησε εύκολα με 2-0 της Βουλγαρίας, με γκολ από πέναλτι του Τσαλχάνογλου και αυτογκόλ του Τσέρνεφ.

Στον 8ο όμιλο, η Αυστρία έκανε ακόμη ένα βήμα προς την πρωτιά και την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026, νικώντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την Κύπρο στη Λευκωσία με δύο γκολ του Αρναούτοβιτς. Στον 10ο όμιλο, η Ουαλία πέτυχε μία πολύ σημαντική νίκη επί του Λιχτενστάιν με 1-0, παραμένοντας «ζωντανή» στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off.

Ακολουθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και τα επόμενα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 στην ευρωπαϊκή ζώνη, ανά όμιλο, με τη μορφή bullets, χωρίς μεσότιτλους και πίνακες.

Στον 1ο όμιλο τα μέχρι τώρα αποτελέσματα και τα επόμενα ματς είναι:

14 Νοεμβρίου 2025 : Λουξεμβούργο – Γερμανία 0-2 (49′, 69′ Βολτεμάντε )

: Λουξεμβούργο – Γερμανία (49′, 69′ ) 14 Νοεμβρίου 2025 : Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία 1-0 (90’+1′ Μπόμπτσεκ )

: Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία (90’+1′ ) 17 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

: Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο 17 Νοεμβρίου 2025, 21:45: Γερμανία – Σλοβακία

Στον 2ο όμιλο:

15 Νοεμβρίου 2025 : Σλοβενία – Κόσοβο 0-2 (6′ Ασλάνι , 64′ αυτογκόλ Κάρνιτσνικ )

: Σλοβενία – Κόσοβο (6′ , 64′ αυτογκόλ ) 15 Νοεμβρίου 2025 : Ελβετία – Σουηδία 4-1 (12′ Εμπολό , 60′ πέν. Τζάκα , 75′ Εντογιέ , 90’+4′ Μανζαμπί – 33′ Νίγκρεν )

: Ελβετία – Σουηδία (12′ , 60′ πέν. , 75′ , 90’+4′ – 33′ ) 18 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Κόσοβο – Ελβετία

: Κόσοβο – Ελβετία 18 Νοεμβρίου 2025, 21:45: Σουηδία – Σλοβενία

Στον 3ο όμιλο (όμιλος της Εθνικής Ελλάδας):

15 Νοεμβρίου 2025 : Ελλάδα – Σκωτία 3-2 (7′ Μπακασέτας , 56′ Καρέτσας , 63′ Τζόλης – 65′ Ντόουκ , 70′ Κρίστι )

: Ελλάδα – Σκωτία (7′ , 56′ , 63′ – 65′ , 70′ ) 15 Νοεμβρίου 2025 : Δανία – Λευκορωσία 2-2 (11′ Ντάμσγκααρντ , 79′ Ίσακσεν – 62′ Γκρόμικο , 65′ Ντεμτσένκο )

: Δανία – Λευκορωσία (11′ , 79′ – 62′ , 65′ ) 18 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Λευκορωσία – Ελλάδα

: Λευκορωσία – Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025, 21:45: Σκωτία – Δανία

Στον 4ο όμιλο:

13 Νοεμβρίου 2025 : Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2 (20′ Γκούντμουντσον , 39′ Ίνγκασον )

: Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία (20′ , 39′ ) 13 Νοεμβρίου 2025 : Γαλλία – Ουκρανία 4-0 (55′ πέν., 83′ Μπαπέ , 76′ Ολίσε , 84′ Εκιτικέ )

: Γαλλία – Ουκρανία (55′ πέν., 83′ , 76′ , 84′ ) 16 Νοεμβρίου 2025, 19:00 : Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία

: Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 16 Νοεμβρίου 2025, 19:00: Ουκρανία – Ισλανδία

Στον 5ο όμιλο:

15 Νοεμβρίου 2025 : Γεωργία – Ισπανία 0-4 (11′ πέν., 63′ Ογιαρθάμπαλ , 22′ Θουμπιμέντι , 34′ Τόρες )

: Γεωργία – Ισπανία (11′ πέν., 63′ , 22′ , 34′ ) 15 Νοεμβρίου 2025 : Τουρκία – Βουλγαρία 2-0 (18′ πέν. Τσαλχάνογλου , 84′ αυτογκόλ Τσέρνεφ )

: Τουρκία – Βουλγαρία (18′ πέν. , 84′ αυτογκόλ ) 18 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Βουλγαρία – Γεωργία

: Βουλγαρία – Γεωργία 18 Νοεμβρίου 2025, 21:45: Ισπανία – Τουρκία

Στον 6ο όμιλο:

13 Νοεμβρίου 2025 : Αρμενία – Ουγγαρία 0-1 (33′ Βάργκα )

: Αρμενία – Ουγγαρία (33′ ) 13 Νοεμβρίου 2025 : Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0 (17′, 45′ Πάροτ )

: Ιρλανδία – Πορτογαλία (17′, 45′ ) 16 Νοεμβρίου 2025, 16:00 : Ουγγαρία – Ιρλανδία

: Ουγγαρία – Ιρλανδία 16 Νοεμβρίου 2025, 16:00: Πορτογαλία – Αρμενία

Στον 7ο όμιλο:

14 Νοεμβρίου 2025 : Φινλανδία – Μάλτα 0-1 (82′ Γκρετς )

: Φινλανδία – Μάλτα (82′ ) 14 Νοεμβρίου 2025 : Πολωνία – Ολλανδία 1-1 (43′ Καμίνσκι – 47′ Ντεπάι )

: Πολωνία – Ολλανδία (43′ – 47′ ) Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Μάλτα – Πολωνία

: Μάλτα – Πολωνία 17 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Ολλανδία – Λιθουανία

: Ολλανδία – Λιθουανία Ρεπό: Φινλανδία

Στον 8ο όμιλο:

15 Νοεμβρίου 2025 : Κύπρος – Αυστρία 0-2 (18′ πέν., 56′ Αρναούτοβιτς )

: Κύπρος – Αυστρία (18′ πέν., 56′ ) 15 Νοεμβρίου 2025 : Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία 3-1 (49′ Ντζέκο , 80′ Μπαϊρακτάρεβιτς , 90’+4′ Ταμπάκοβιτς – 17′ Μπιρλιγκέα )

: Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία (49′ , 80′ , 90’+4′ – 17′ ) Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

: Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 18 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

: Ρουμανία – Σαν Μαρίνο Ρεπό: Κύπρος

Στον 9ο όμιλο:

Νορβηγία – Εσθονία 4-1 (50′, 52′ Σόρλοτ , 56′, 62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα )

(50′, 52′ , 56′, 62′ – 65′ ) Μολδαβία – Ιταλία 0-2 (88′ Μαντσίνι , 90’+3 Εσπόζιτο )

(88′ , 90’+3 ) Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Ισραήλ – Μολδαβία

: Ισραήλ – Μολδαβία 16 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Ιταλία – Νορβηγία

: Ιταλία – Νορβηγία Ρεπό: Εσθονία

Στον 10ο όμιλο:

15 Νοεμβρίου 2025 : Καζακστάν – Βέλγιο 1-1 (9′ Σατπάεφ – 48′ Βανάκεν )

: Καζακστάν – Βέλγιο (9′ – 48′ ) 15 Νοεμβρίου 2025 : Λιχτενστάιν – Ουαλία 0-1 (62′ Τζέιμς )

: Λιχτενστάιν – Ουαλία (62′ ) Ρεπό: Βόρεια Μακεδονία

18 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Βέλγιο – Λιχτενστάιν

: Βέλγιο – Λιχτενστάιν 18 Νοεμβρίου 2025, 21:45 : Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

: Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία Ρεπό: Καζακστάν

Στον 11ο όμιλο:

Ανδόρα – Αλβανία 0-1 (67′ Ασλάνι )

(67′ ) Αγγλία – Σερβία 2-0 (28′ Σάκα , 90′ Εζε )

(28′ , 90′ ) Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025, 19:00 : Αλβανία – Αγγλία

: Αλβανία – Αγγλία 16 Νοεμβρίου 2025, 19:00 : Σερβία – Λετονία

: Σερβία – Λετονία Ρεπό: Ανδόρα

Στον 12ο όμιλο: