Αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας στη Cetracore-Jetoil λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Σύνοψη από το

  • Αιφνιδιαστικά ανέστειλε τη λειτουργία της η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι το μέτρο είναι προσωρινό.
  • Η αναστολή των εργασιών οφείλεται στην προσθήκη του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητες που σχετίζονται με τη Ρωσία.
  • Ως αποτέλεσμα, καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στις παραδόσεις καυσίμων και στην παροχή λοιπών υπηρεσιών, με την εταιρεία να συνεργάζεται στενά με τις αρχές για την άμεση επαναλειτουργία της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας στη Cetracore-Jetoil λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Αιφνιδιαστικά ανέστειλε τη λειτουργία της η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωσή της ότι αυτό το μέτρο είναι προσωρινό.

Η αναστολή των εργασιών έγινε, όπως ενημέρωσε η εταιρεία, λόγω της προσθήκης του πραγματικού δικαιούχου της, στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα/οντότητες που σχετίζονται με τη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στις παραδόσεις καυσίμων αλλά και στην παροχή λοιπών υπηρεσιών που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Κύριοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες.

Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση.

Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.

Δε θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών. Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

Ψηφιακό Άλμα για τα Σπάνια Νοσήματα: Δύο καινοτόμα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπηρεσία των ασθενών

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:31 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ όσο πιστεύαμε»

Η ψηφιακή πρόοδος της χώρας «αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ’ ...
08:27 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Στις 16 Μαρτίου αρχίζει η υποβολή – Νέες κατηγορίες στις προσυμπληρωμένες

Δυο βασικές αλλαγές αναμένεται να υπάρξουν στις φορολογικές δηλώσεις του 2026 των πολιτών. Της...
07:12 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Χριστούγεννα: Τι περιμένουν οι έμποροι για να «ζεσταθεί» η αγορά

Την πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου περιμένουν οι έμποροι προκ...
06:28 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Με νέα μέτρα για τη στέγη ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός – Οι δημοσιονομικοί και αναπτυξιακοί στόχοι

Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή ο νέος κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος ενσωματώνει μια σειρά από ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα