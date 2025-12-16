Ουάσινγκτον: 1.435 ζευγάρια φιλήθηκαν κάτω από γκι για πέντε δευτερόλεπτα – Νέο ρομαντικό… Ρεκόρ Γκίνες

  • Συνολικά 1.435 ζευγάρια αντάλλαξαν φιλιά διάρκειας πέντε δευτερολέπτων κάτω από χριστουγεννιάτικα γκι στην Ουάσινγκτον, καταρρίπτοντας το Ρεκόρ Γκίνες για τα περισσότερα ζευγάρια που φιλιούνται ταυτόχρονα κάτω από γκι.
  • Η προσπάθεια οργανώθηκε από το DowntownDC Business Improvement District και ξεπέρασε επίσημα το προηγούμενο ρεκόρ των 480 ζευγαριών, που είχε σημειωθεί στο Σεντ Λούις του Μιζούρι το 2019.
  • Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του DowntownDC, Γκέρεν Πράις, δήλωσε ότι «η κατάρριψη ενός τίτλου Guinness World Record είναι μια απίστευτη στιγμή για το DowntownDC».
Φωτογραφία: Reuters

Περισσότερα από χίλια ζευγάρια συγκεντρώθηκαν στην καρδιά της Ουάσινγκτον για να συμμετάσχουν σε ένα εορταστικό εγχείρημα που κατέληξε σε παγκόσμιο ρεκόρ, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης σε ρομαντικό σκηνικό.

Συνολικά 1.435 ζευγάρια αντάλλαξαν φιλιά διάρκειας πέντε δευτερολέπτων κάτω από χριστουγεννιάτικα γκι στην Ουάσινγκτον, καταρρίπτοντας το Ρεκόρ Γκίνες για τα περισσότερα ζευγάρια που φιλιούνται ταυτόχρονα κάτω από γκι.


Η προσπάθεια οργανώθηκε από το DowntownDC Business Improvement District, το οποίο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η εκδήλωση στο Anthem Row ξεπέρασε επίσημα το προηγούμενο ρεκόρ των 480 ζευγαριών, που είχε σημειωθεί στο Σεντ Λούις του Μιζούρι το 2019.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του DowntownDC, Γκέρεν Πράις, δήλωσε: «Η κατάρριψη ενός τίτλου Guinness World Record είναι μια απίστευτη στιγμή για το DowntownDC, αλλά αυτό που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία είναι να βλέπουμε την κοινότητά μας να συγκεντρώνεται και να γιορτάζει στην καρδιά της περιοχής».


«Εκδηλώσεις σαν κι αυτή φέρνουν τους ανθρώπους κοντά με έναν τόσο αξέχαστο και χαρούμενο τρόπο και δείχνουν την πραγματική ζωντάνια και ενέργεια της πόλης που αγαπάμε», τόνισε.


Η φετινή προσπάθεια σηματοδότησε τη δεύτερη χρονιά κατά την οποία το DowntownDC τοποθέτησε το λεγόμενο «Εθνικό Γκι» στο Anthem Row.


Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «σχεδιασμένο ως μια εναέρια καλλιτεχνική εγκατάσταση πρωτόγνωρη στο είδος της από τη διεπιστημονική καλλιτέχνιδα My Ly Design, το National Mistletoe μεταμορφώνει τον κεντρικό άξονα της πόλης σε ένα καταφύγιο εορταστικού ρομαντισμού και χαρούμενων συνδέσεων, κάνοντας κάθε στιγμή που αποτυπώνεται κάτω από τον θόλο του αξέχαστη».

08:23 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Ισχυρή έκρηξη σε τετραώροφη πολυκατοικία στη Λιόν – Δύο παιδιά σκοτώθηκαν

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε πολυκατοικία στην κοινότητα Τρεβού, προάστιο...
07:53 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ρομπ και Μισέλ Ράινερ: Φωτογραφίες από τη στιγμή που οι αρχές συλλαμβάνουν τον γιο τους – Ο «μεγάλος καβγάς» πριν από την τραγωδία

Οι αρχές τους Λος Άντζελες έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από τη σύλληψη του 32χρονου Νικ Ράινερ...
06:54 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Οι δράστες της επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ είχαν ταξιδέψει στις Φιλιππίνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη μαζική ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην παραλία Μπόν...
06:47 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Η Παλόμα Βαλένσια υποψήφια της δεξιάς για τις προεδρικές εκλογές του 2026

Το ισχυρότερο κόμμα της δεξιάς στην Κολομβία, το Δημοκρατικό Κέντρο (CD), ανακοίνωσε χθες Δευτ...
