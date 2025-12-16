Αντετοκούνμπο: Το μέλλον του στους Μπακς κρέμεται από μια κλωστή – Οι δύο βασικοί «μνηστήρες» και οι «μεγάλες» ομάδες που αποχωρούν από την κούρσα διεκδίκησης

  • Οι Μπακς αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις φέτος, με την πορεία τους να αποδεικνύεται απογοητευτική και την πιθανότητα αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο να μεγαλώνει. Η ομάδα εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ακόμη σημαντικής προσθήκης για να τον πείσει να παραμείνει.
  • Οι Μαϊάμι Χιτ, Νιου Γιορκ Νικς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς φαίνεται να είναι οι κύριοι υποψήφιοι για τον Αντετοκούνμπο, με τους Νικς και τους Χιτ να θεωρούνται οι κορυφαίες επιλογές του «Greek Freak».
  • Ενώ το «παράθυρο ανταλλαγών» άνοιξε, οι Σαν Αντόνιο Σπερς, Χιούστον Ρόκετς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν σκοπεύουν να μπουν στη μάχη για τον Αντετοκούνμπο, καθώς είναι ευχαριστημένες με ό,τι έχουν αυτή τη στιγμή.
Νίκος Παγουλάτος

αθλητισμός

Αντετοκούνμπο: Το μέλλον του στους Μπακς κρέμεται από μια κλωστή – Οι δύο βασικοί «μνηστήρες» και οι «μεγάλες» ομάδες που αποχωρούν από την κούρσα διεκδίκησης
Φωτογραφία: Reuters

Οι Μπακς αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις φέτος, καθώς η πορεία τους αποδεικνύεται απογοητευτική και η πιθανότητα αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο μεγαλώνει. Με μόλις τρεις νίκες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια και ρεκόρ 11-16 σε μια ανατολική περιφέρεια χωρίς μεγάλη ανταγωνιστικότητα, η ομάδα εξετάζει τι μπορεί να κάνει για να πείσει τον «Greek Freak» να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Ο «Greek Freak» έχει ήδη φέρει ένα πρωτάθλημα NBA στο Μιλγουόκι και κατά τη διάρκεια της παραμονής του έχει κερδίσει δύο βραβεία MVP. Ο ίδιος έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι η μόνη του προτεραιότητα είναι η νίκη.

Καθώς όμως αυτή μοιάζει όλο και πιο απίθανη, ο Αντετοκούνμπο πλησιάζει στην έξοδο, αλλά οι Μπακς προσπαθούν να τον κρατήσουν.

Το σχέδιο των Μπακς για να κρατήσουν για τον Αντετοκούνμπο

Όπως ανέφερε ο Eric Nehm για το The Athletic, «Πέντε μήνες μετά την εντυπωσιακή απόφαση των Μπακς να αποδεσμεύσουν τον Ντέμιαν Λίλαρντ προκειμένου να αποκτήσουν τον ψηλό Μάιλς Τέρνερ με τετραετές συμβόλαιο 107 εκατομμυρίων δολαρίων, φαίνεται ότι δεν έχουν ανεμίσει ακόμα τη “λευκή σημαία” για το μέλλον του Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι».

«Αντιθέτως, πηγές εντός της λίγκας ανέφεραν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας ακόμη σημαντικής προσθήκης που θα μπορούσε να βοηθήσει τις πιθανότητες να τον πείσουν να μείνει», αποκαλύπτει.

Ο Nehm ανέφερε επίσης πιθανούς αστέρες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι Μπακς, όπως ο Ζακ Λαβίν των Σακραμέντο Κινγκς.

Αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν αυτό αρκεί για να κρατήσουν τον «Giannis» στο ρόστερ τους, η ομάδα πιθανόν θα χρειαστεί παράλληλα να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να ζήσει χωρίς τον σούπερσταρ της.

Οι ομάδες που δεν θα επιδιώξουν την απόκτησή του

Καθώς χθες άνοιξε επίσημα το «παράθυρο ανταλλαγών» στο NBA, κάθε ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα εξετάζει αν μπορεί να πραγματοποιήσει τη μεγάλη κίνηση για να αποκτήσει τον Έλληνα δις MVP.

Ο ρεπόρτερ Marc Stein πρόσφατα έγραψε ότι, ενώ υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τον «Greek Freak», δεν είναι όλες οι διεκδικήτριες ομάδες έτοιμες να επιχειρήσουν μια ανταλλαγή εν μέσω της σεζόν.

Όπως σημείωσε: «Υπάρχει μια αυξανόμενη πεποίθηση μεταξύ όσων παρακολουθούν τις ανταλλαγές ότι οι Σαν Αντόνιο Σπερς και Χιούστον Ρόκετς, όπως και η Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, δεν σκοπεύουν να μπουν στη μάχη για τον Αντετοκούνμπο».

Σύμφωνα με τον Stein, «Και οι τρεις αυτές ομάδες, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι ευχαριστημένες με ό,τι έχουν αυτή τη στιγμή».

Οι βασικοί «μνηστήρες»

Οι κύριοι υποψήφιοι για τον Αντετοκούνμπο φαίνεται να είναι οι Μαϊάμι Χιτ, Νιου Γιορκ Νικς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Οι Λέικερς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς έχουν επίσης εκφράσει ενδιαφέρον, ανάλογα με το κόστος της ανταλλαγης.

Σύμφωνα με τον Sam Amick του The Athletic, οι Νικς και οι Χιτ είναι οι κορυφαίες επιλογές του «Greek Freak», με λίγες άλλες ομάδες να τον ενδιαφέρουν. «Η λίστα δεν θα είναι πολύ μεγάλη αν συμπεριλάβετε τη Νέα Υόρκη. Έχετε το Μαϊάμι».

«Νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθούμε το Μαϊάμι. Είναι άλλη μια ομάδα που πληροί πολλά κριτήρια», πρόσθεσε.

Η ομάδα του Πατ Ράιλι θα μπορούσε να προσφέρει στους Μπακς πλήθος από draft picks και όλους τους καλύτερους παίκτες τους – τον All-Star Τάιλερ Χίρο, τον υποσχόμενο Kel’el Ware, τον Jaime Jaquez Jr. και άλλους, όπως τον Τέρι Ροζιέ, αν το NBA το επιτρέψει- για να ισορροπήσουν τα νούμερα.

Η κατάσταση περιπλέκεται από το γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο μπορεί να επιλέξει αν θα μείνει ή θα φύγει το καλοκαίρι του 2027, γεγονός που δίνει σε εκείνον τον έλεγχο του μέλλοντός του.

Όπως σημειώνει ο Amick, «Κάθε ομάδα με ενδιαφέρον για τον Γιάννη δεν έχει σημασία αν εκείνος δεν θέλει να πάει εκεί».

Επιπλέον, ο ρεπόρτερ Chris Haynes αναφέρει ότι ο Αντετοκούνμπο έχει τρία βασικά κριτήρια για την επόμενη ομάδα του:

  • μια πόλη με ήλιο
  • μια ομάδα σε μεγάλη αγορά
  • την ευκαιρία να διεκδικήσει τίτλο

