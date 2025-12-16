Σίδνεϊ: Πιστός σκύλος στεκόταν πάνω από τον νεκρό ιδιοκτήτη του μετά την επίθεση – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες που ήρθαν στο φως από την τρομοκρατική επίθεση σε εκδήλωση για τη εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία Bondi, στο Σίδνεϊ, όπου ένας σκύλος, θηλυκού γένους, έμεινε δίπλα στο σώμα του νεκρού ιδιοκτήτη του, την ώρα που ο δράστης άνοιγε πυρ.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας πιστός σκύλος φαίνεται να στέκεται πάνω από το σώμα του ιδιοκτήτη του, ενώ ο ένοπλος Sajid Akram άνοιγε πυρ.

Πρόκειται για έναν ορεινό σκύλο Βέρνης, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως «Maui», η οποία φαίνεται να στέκεται μόνη της λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον 50χρονο δράστη κατά τη διάρκεια της σφαγής.



Το υλικό δείχνει επίσης τη Maui να περιφέρεται μέσα στο πάρκο την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ παρευρισκόμενοι σκύβουν για να καλυφθούν από τα πυρά.

Τη Δευτέρα, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνονταν οι εκκλήσεις για την ασφάλεια του σκύλου, η ιδρύτρια της Arthur and Co. Pet Detectives, Ανν-Μαρί Κάρι, ξεκίνησε εκστρατεία για να επανενωθεί η Maui με τους ιδιοκτήτες της.

🚨 Fresh Bondi Beach footage is disturbing. What hits hardest is even the dog has no clue what’s happening. Families, kids, pets… all frozen in fear.

pic.twitter.com/k0GlOgQqjp — Nikkhil (@nikkhilbk) December 14, 2025



Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε με θλίψη ότι ο ιδιοκτήτης της Maui σκοτώθηκε στην επίθεση. Η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας περπατούσε στην παραλία Bondi μαζί με τη σύζυγό του, τη Maui και το δεύτερο σκυλί τους, ένα μικρό λευκό κανίς, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Η Ανν-Μαρί Κάρ επιβεβαίωσε ότι η Maui είναι πλέον ασφαλής, αφού οργανώσεις διάσωσης ζώων και μέλη της τοπικής κοινότητας συνεργάστηκαν για να την εντοπίσουν.

«Ο σκύλος βρίσκεται τώρα μαζί με τη σύζυγο του θύματος», δήλωσε στο news.com.au.

«Υπάρχει υλικό που δείχνει τη Maui να στέκεται πάνω από αρκετά θύματα αφού ο ίδιος της ο “γονιός” πυροβολήθηκε. Βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή των πυρών».



Σε σχόλιο που αναρτήθηκε στη σελίδα της Arthur and Co. Pet Detectives στο Facebook, ένας κάτοικος της περιοχής επιβεβαίωσε ότι ήταν φίλος του ιδιοκτήτη της Maui. «Ο φίλος μας ήταν ο “μπαμπάς” της Maui που σκοτώθηκε. Τον λάτρευε, και η καρδιά μου ραγίζει για εκείνη», ανέφερε.

«Ευχαριστώ όποιον την έπιασε και τη βοήθησε να γυρίσει στο σπίτι».