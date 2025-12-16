Σίδνεϊ: Πιστός σκύλος στεκόταν πάνω από τον νεκρό ιδιοκτήτη του μετά την επίθεση – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

  • Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες από την τρομοκρατική επίθεση σε εκδήλωση για τη εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία Bondi, στο Σίδνεϊ, όπου ένας σκύλος έμεινε δίπλα στο σώμα του νεκρού ιδιοκτήτη του.
  • Η σκυλίτσα, ορεινός σκύλος Βέρνης ονόματι «Maui», φαίνεται σε βίντεο να στέκεται μόνη της λίγα μέτρα μακριά από τον δράστη κατά τη διάρκεια της σφαγής, ενώ αργότερα περιφέρεται στο πάρκο εν μέσω πυροβολισμών.
  • Επιβεβαιώθηκε με θλίψη ότι ο ιδιοκτήτης της Maui σκοτώθηκε στην επίθεση, ωστόσο η σκυλίτσα είναι πλέον ασφαλής και βρίσκεται μαζί με τη σύζυγο του θύματος.
Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες που ήρθαν στο φως από την τρομοκρατική επίθεση σε εκδήλωση για τη εβραϊκή γιορτή Χανουκά στην παραλία Bondi, στο Σίδνεϊ, όπου ένας σκύλος, θηλυκού γένους, έμεινε δίπλα στο σώμα του νεκρού ιδιοκτήτη του, την ώρα που ο δράστης άνοιγε πυρ.

Σίδνεϊ: Βίντεο με ηλικιωμένο ζευγάρι που όρμησε για να σταματήσει τον έναν δράστη – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τους «ήρωες μέχρι τέλους»

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ένας πιστός σκύλος φαίνεται να στέκεται πάνω από το σώμα του ιδιοκτήτη του, ενώ ο ένοπλος Sajid Akram άνοιγε πυρ.

Πρόκειται για έναν ορεινό σκύλο Βέρνης, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως «Maui», η οποία φαίνεται να στέκεται μόνη της λίγα μόλις μέτρα μακριά από τον 50χρονο δράστη κατά τη διάρκεια της σφαγής.

Σίδνεϊ: Δεύτερος ήρωας κλωτσάει το όπλο του δράστη πριν τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί και τον χτυπήσουν πολίτες κατά λάθος


Το υλικό δείχνει επίσης τη Maui να περιφέρεται μέσα στο πάρκο την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ παρευρισκόμενοι σκύβουν για να καλυφθούν από τα πυρά.

Τη Δευτέρα, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνονταν οι εκκλήσεις για την ασφάλεια του σκύλου, η ιδρύτρια της Arthur and Co. Pet Detectives, Ανν-Μαρί Κάρι, ξεκίνησε εκστρατεία για να επανενωθεί η Maui με τους ιδιοκτήτες της.


Ωστόσο, επιβεβαιώθηκε με θλίψη ότι ο ιδιοκτήτης της Maui σκοτώθηκε στην επίθεση. Η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας περπατούσε στην παραλία Bondi μαζί με τη σύζυγό του, τη Maui και το δεύτερο σκυλί τους, ένα μικρό λευκό κανίς, όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Η Ανν-Μαρί Κάρ επιβεβαίωσε ότι η Maui είναι πλέον ασφαλής, αφού οργανώσεις διάσωσης ζώων και μέλη της τοπικής κοινότητας συνεργάστηκαν για να την εντοπίσουν.

«Ο σκύλος βρίσκεται τώρα μαζί με τη σύζυγο του θύματος», δήλωσε στο news.com.au.

«Υπάρχει υλικό που δείχνει τη Maui να στέκεται πάνω από αρκετά θύματα αφού ο ίδιος της ο “γονιός” πυροβολήθηκε. Βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή των πυρών».


Σε σχόλιο που αναρτήθηκε στη σελίδα της Arthur and Co. Pet Detectives στο Facebook, ένας κάτοικος της περιοχής επιβεβαίωσε ότι ήταν φίλος του ιδιοκτήτη της Maui. «Ο φίλος μας ήταν ο “μπαμπάς” της Maui που σκοτώθηκε. Τον λάτρευε, και η καρδιά μου ραγίζει για εκείνη», ανέφερε.

«Ευχαριστώ όποιον την έπιασε και τη βοήθησε να γυρίσει στο σπίτι».

