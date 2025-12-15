Σίδνεϊ: Δεύτερος ήρωας κλωτσάει το όπλο του δράστη πριν τον πυροβολήσουν οι αστυνομικοί και τον χτυπήσουν πολίτες κατά λάθος

Αυτή είναι η στιγμή που ένας δεύτερος ήρωας, στο Σίδνεϊ, αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στην παραλία Bondi και κλώτσησε το τουφέκι του μακριά, πριν πυροβοληθεί από την αστυνομία και δεχτεί επίθεση από περαστικούς που τον μπέρδεψαν με έναν από τους δράστες.

Η φονική τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Bondi στοίχισε τη ζωή σε 15 αθώους πολίτες την Κυριακή. Το δραματικό βίντεο δείχνει έναν πολίτη να τρυπώνει σε μια γέφυρα πεζών, λίγο μετά μετά την έναρξη των πυροβολισμών από τους ένοπλους εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό του Χανουκά κοντά στην παραλία.

Καθώς ένας από τους επιτιθέμενους βρισκόταν τραυματισμένος στο έδαφος, ο άνδρας φαίνεται να σκαρφαλώνει κρυφά τις σκάλες, να κλωτσάει ένα τουφέκι μακριά και να υποχωρεί με τα χέρια ψηλά, φωνάζοντας «μην πυροβολείτε», ενώ οι αστυνομικοί εμπλέκονταν στην κατάσταση.

Καθώς η αστυνομία του ρίχνει, τον βλέπουμε να σκύβει για να καλυφθεί. Καθώς η αστυνομία τον πλησιάζει, οπισθοχωρεί με τα χέρια του ακόμα υψωμένα στον αέρα.

Στο χάος που ακολούθησε, ο άνδρας δέχτηκε για λίγο πυροβολισμούς από την αστυνομία και στη συνέχεια ήρθε αντιμέτωπος με ανθρώπους που πίστευαν, λανθασμένα ότι ήταν ένας από τους επιτιθέμενους, σύμφωνα με την mailOnline.

Τον χτύπησαν και τον ανάγκασαν να αμυνθεί. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έριξαν τον άνδρα στο έδαφος και προσπάθησαν να εμποδίσουν τους άλλους να τον επιτεθούν περαιτέρω.

Τελικά, τον έβγαλαν σε ασφαλές μέρος, καθώς οι αστυνομικοί εξασφάλισαν τη γέφυρα και τη γύρω περιοχή.

Χειρουργείο για τον Αχμέντ ελ Αχμέντ

Ο άλλος ήρωας, ο Ahmed el Ahmed, που φάνηκε σε βίντεο να παλεύει με έναν από τους δράστες και να του αποσπά το όπλο, μπήκε σήμερα στο χειρουργείο, για να του αφαιρεθεί ένα κομμάτι σφαίρας από τον ώμο.

Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί από τον δικηγόρο του ως πρόσφυγας από τη Μέση Ανατολή, ο οποίος ζει στην Αυστραλία για περίπου μια δεκαετία, αλλά παραμένει στην χώρα με προσωρινή βίζα χωρίς εγγυημένη πορεία προς μόνιμη παραμονή. Έχει Αυστραλή σύζυγο και τα παιδιά του έχουν αυστραλιανή υπηκοότητα.

Η Alison Battisson, η δικηγόρος μετανάστευσης που εκπροσωπεί τον Αχμέντ, είπε ότι ο πελάτης της είχε μόλις φτάσει στην παραλία Bondi όταν άκουσε πυροβολισμούς και έτρεξε προς τα εκεί, ενώ οι άλλοι έφευγαν. «Βγήκε από το ταξί, άκουσε τους πυροβολισμούς, οι άλλοι έτρεξαν να ξεφύγουν και αυτός έτρεξε προς τον ήχο των πυροβολισμών», είπε.

Παρά τoυς επαίνους που έχει λάβει ο Αχμέντ, η Battisson είπε ότι το μεταναστευτικό καθεστώς του πελάτη της παραμένει ανεπίλυτο. «Έχει Αυστραλή σύντροφο και τα παιδιά του είναι υπήκοοι Αυστραλίας, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να μείνει μακροπρόθεσμα στην χώρα για να είναι μαζί τους», είπε.

«Είναι θέμα δημόσιας γνώμης το αν κάποιος που έθεσε τον εαυτό του σε σημαντικό κίνδυνο για να βοηθήσει την αυστραλιανή κοινότητα έχει κερδίσει το δικαίωμα να μείνει στην Αυστραλία», πρόσθεσε.

Ο Ahmed el Ahmed, ο οποίος άρπαξε το όπλο ενός από τους φερόμενους ως δράστες, μεταφέρθηκε την Κυριακή στο νοσοκομείο. Μια σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια.

Ο Αχμέντ είναι μουσουλμάνος από την Συρία και ζει στην Αυστραλία περισσότερο από δέκα χρόνια. Είναι πατέρας δύο κοριτσιών ηλικίας πέντε και έξι ετών, γράφει η mailonline. Η μητέρα του ότι δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει όταν έμαθε ότι ο γιος της ήταν ο ήρωας που έσωσε αμέτρητες ζωές στην παραλία Bondi.

Ο πρωθυπουργός Anthony Albanese και ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Chris Minns δήλωσαν ότι ο ηρωισμός των δύο ανδρών έδωσε κάποια ελπίδα σε μια σκοτεινή εποχή.

Ο Ahmed al Ahmed, δήλωσε ότι παρά τον έντονο πόνο που νιώθει, δεν μετανιώνει που έπεσε πάνω στον δράστη. Μάλιστα, θα το ξαναέκανε. Ο Αχμέντε έκανε ήδη ένα μικρό χειρουργείο για του αφαιρεθούν τα σκάγια από την καραμπίνα του δράστη τον οποίον αφόπλισε.

Ένα από τα σκάγια που χτύπησαν το αριστερό του χέρι μπήκε στο πίσω μέρος της αριστερής ωμοπλάτης του. Για την συγκεκριμένη σφαίρα κάνει κι άλλη εγχείρηση. Ένας άλλος δικηγόρος είπε ότι ο Ahmed αισθάνεται «υποχρεωμένος» προς την αυστραλιανή κοινότητα. «Ο Ahmed είναι ένας ταπεινός άνθρωπος, δεν τον ενδιαφέρει η δημοσιότητα, απλά έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει ως άνθρωπος εκείνη την ημέρα», είπε. «Αισθάνεται ευγνωμοσύνη που βρίσκεται στην Αυστραλία. Αυτός είναι ο τρόπος του να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για το ότι μένει στην Αυστραλία. «Εκτιμούσε πραγματικά αυτή την κοινότητα και ένιωθε ότι, ως μέλος της, έπρεπε να συμπεριφέρεται ανάλογα και να συνεισφέρει.»

Ο 50χρονος δράστης φόρεσε γυαλιά

Εντωμεταξύ νέο βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση δείχνει τον 50χρονο οπλοφόρο στην παραλία Bondi, ο οποίος σταμάτησε να πυροβολεί για να φορέσει τα γυαλιά του, ενώ οι λουόμενοι έτρεχαν να σωθούν.

Τουλάχιστον 16 άτομα έχασαν τη ζωή τους, όταν ο 50χρονος και ο γιός του άνοιξαν πυρ στην παγκοσμίου φήμης παραλία την Κυριακή το βράδυ, όπου είχαν συγκεντρωθεί Εβραίοι, για να γιορτάσουν το Χανουκά.

Οι δύο ένοπλοι στάθηκαν σε μια πεζογέφυρα που συνδέει την Campbell Parade με το Bondi Pavilion και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος, ενώ οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν να βρουν καταφύγιο.

Το νέο βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο 50χρονος δράστης, Sajid Akram, κρύφτηκε στη γέφυρα πεζών, μετά από σειρά πυροβολισμών, για να φορέσει τα γυαλιά του. Ο δράστης, πατέρας του φερόμενου ως συνεργού του Naveed Akram, 24 ετών, πήρε στη συνέχεια μια τσάντα και απομακρύνθηκε από την εκτεθειμένη γέφυρα πεζών, χρησιμοποιώντας το χαμηλό τοίχο ως κάλυψη.

Ήταν μια ανατριχιαστική στιγμή ανάπαυλας στη αιματηρή επίθεση που άφησε περισσότερους από 40 τραυματίες και προκάλεσε άμεσες συγκρίσεις με τη σφαγή του Πορτ Άρθουρ, στην Αυστραλία, το 1996.

Ο Sajid σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος, ενώ ο γιος του, ένας άνεργος χτίστης, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση σε κρίσιμη κατάσταση.

