Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίθεση της Ρωσίας στον Βαρθολομαίο: «Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

«Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίθεση που εξαπέλυσε τη Δευτέρα (12/1) η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

«Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας […] Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του» αναφέρει μεταξύ άλλων το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα.

Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του.

