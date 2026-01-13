Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 13/1/2026
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
4 λεπτά πριν
Αγρότες: Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση – Έτοιμη να εφαρμόσει το plan b μετά το «όχι» των μπλόκων της Πανελλαδικής
21 λεπτά πριν
Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας που συναντήθηκε με την Λόρα – Τι είπε στους αστυνομικούς
47 λεπτά πριν
Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίθεση της Ρωσίας στον Βαρθολομαίο: «Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια»
2 ώρες πριν
Στο «ψυγείο» η Βόρεια Ελλάδα: Πού πλησίασε τους -17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία – Με καθυστέρηση χτύπησε το κουδούνι σε σχολεία
3 ώρες πριν
Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για αγρότες: Κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται – Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος
4 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκε τεράστια ρωμαϊκή έπαυλη κάτω από δημοφιλές πάρκο – Ονομάστηκε «Πομπηία» της πόλης
2 ώρες πριν
Τα 3 ζώδια που έχουν πολλά να περιμένουν από σήμερα – «Κάνετε στροφή στη ζωή σας και είστε έτοιμοι για όλα»
2 λεπτά πριν
Μελόνι: Υποδέχθηκε στη Ρώμη τους δύο Ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους που απελευθέρωσε η Βενεζουέλα
4 λεπτά πριν
Αγρότες: Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση – Έτοιμη να εφαρμόσει το plan b μετά το «όχι» των μπλόκων της Πανελλαδικής
7 λεπτά πριν