Φωτεινή Αποστολίδη: Πέθανε η κόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου

Πέθανε πριν από δύο μήνες η μοναχοκόρη της Γεωργίας Βασιλειάδου, χωρίς να το μάθει κανείς. Η Φωτεινή Αποστολίδη κηδεύτηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Κοιμητήριο Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso», ο θάνατός της σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για μια από τις μεγαλύτερες κωμικούς όλων των εποχών, καθώς η 97χρονη γυναίκα ήταν ο συνδετικός κρίκος στην ιστορία ανάμεσα στη μεγάλη ηθοποιό και στο σήμερα. Ωστόσο, το δράμα που κρυβόταν τα τελευταία χρόνια πίσω από τον μοναχικό γολγοθά που ανέβαινε η Φωτεινή Αποστολίδη, δείχνει περίτρανα πόσο δεμένη οικογένεια είχε η μεγάλη κωμικός έως τον θάνατο της πολυαγαπημένης της κόρης.

Στα μέσα του 2023, η μοναχοκόρη της Φωτεινή έχασε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη λατρεμένη της κόρη, Τζίνα, εγγονή της Γεωργίας Βασιλειάδου. Αυτό ήταν και το «καρφί» στην καρδιά της που οδήγησε στο να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον θάνατό της. Σύμφωνα με την «Espresso», ο θάνατος της πολυαγαπημένης της κόρης την κατέβαλε όσο τίποτα άλλο. Κλείστηκε στον εαυτό της, σπάνια έβγαινε από το δωμάτιό της, ενώ δεν ήθελε να μιλάει σε κανέναν.

Ακόμα και στη δευτερότοκη κόρη της, που βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της. Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα μας ανέφερε και ο ηθοποιός Μάκης Κωστίνης, που ήξερε προσωπικά την οικογένεια της Γεωργίας Βασιλειάδου, «επρόκειτο για υπόδειγμα ελληνικής οικογένειας». «Δυστυχώς, “έφυγε” και η Φωτεινή, που ήξερε όσο κανείς άλλος την ιστορία της Βασιλειάδου και έτσι χάσαμε έναν πολύτιμό άνθρωπο γι’ αυτήν τη μεγάλη κωμικό» μας είπε φανερά συγκινημένος ο ίδιος, μόλις έμαθε τα δυσάρεστα για τον θάνατο της Φωτεινής Αποστολίδη.

Η Γεωργία Βασιλειάδου είχε φωτογραφηθεί το 1968 σε διάλειμμα των γυρισμάτων της ταινίας «Η λυγερή» με τις εγγονές της Κατερίνα και Τζίνα Αποστολίδου, σε ένα σπάνιο ενσταντανέ. Το συγκεκριμένο καλοκαίρι η κορυφαία Ελληνίδα κωμικός εμφανίστηκε παράλληλα με τα γυρίσματα της «Λυγερής», και στη σκηνή του Αλσους Παγκρατίου ανεβάζοντας με τον θίασό της την κωμωδία του Νίκου Τσιφόρου «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός». Εκείνο το καλοκαίρι, παρά το βαρύ επαγγελματικό της πρόγραμμα, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βρει ελεύθερο χρόνο για την αγαπημένη της οικογένεια, που την είχε πάνω απ’ όλα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aris Loupasis (@arisloupasis)

Η μοναχοκόρη της Φωτεινή, ή Τοτούλα όπως την προσφωνούσε, υπήρξε για τη Γεωργία Βασιλειάδου η «πριγκίπισσά» της, την οποία μεγάλωσε μόνη μετά το διαζύγιο από τον πρώτο της σύζυγο και εργάστηκε σκληρά για να μην της λείψει τίποτα, προσφέροντάς της απλόχερα αμέριστη στοργή και αγάπη.

«Την Τοτούλα όχι απλά τη λάτρευε, ήταν όλη η ζωή της. Τα πάντα τα έδωσε στη μοναχοκόρη της. Δεν είχε μάτια για άλλον άνθρωπο» μας λέει σήμερα η Λουίζα Μπατίστα, που υπήρξε επιστήθια φίλη τόσο της Βασιλειάδου όσο και της κόρης της. «Λυπήθηκα για τη Φωτεινούλα, γιατί με τον θάνατό της κλείνει ο κύκλος της Γεωργίας» μας λέει φανερά συγκινημένη η 98χρονη ηθοποιός, που έπαιξε σε όλες σχεδόν τις παραστάσεις της δεκαετίας του ’50 με τη Βασιλειάδου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aris Loupasis (@arisloupasis)

Η μοναχοκόρη της, την οποία με μεγάλο κόπο κατάφερε η μεγάλη κωμικός να φέρει στη ζωή αλλά και να τη μεγαλώσει τα δύσκολα χρόνια του πολέμου, παντρεύτηκε τον έμπορο δερμάτινων ειδών Αποστολίδη, που διατηρεί ακόμα και σήμερα γνωστό κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, αποκτώντας στη συνέχεια τις δύο λατρεμένες εγγονές της ηθοποιού, Κατερίνα και Τζίνα. Η Κατερίνα είναι σήμερα μια ταλαντούχα και αξιόλογη εικαστικός, με σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών και στο Ecole Nationale De Beaux Arts στο Παρίσι, με αντικείμενά της τη γλυπτική, σχέδιο και video, και θεματική της τις ευαίσθητες, βασικές έννοιες της ψυχολογικής ισορροπίας.

Όπως έχει αναφέρει μάλιστα η ίδια, μέσα από τη γιαγιά της άντλησε πολλά στοιχεία καλλιτεχνικής στάσης και πολύτιμες προσωπικές εμπειρίες, νιώθοντας υπερήφανη για το μεγαλείο που είχε ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης.

Πριν από λίγα χρόνια μάλιστα η Φωτεινή Αποστολίδη, που με μεγάλη αγάπη κρατούσε φυλαγμένη όλη την ιστορία της μητέρας της σε ένα μεγάλο αρχείο και μιλούσε πάντα με θαυμασμό για εκείνη, είχε αρχίσει να αναζητά και τα κειμήλια που είχε δωρίσει στο Θεατρικό Μουσείο.

Ωστόσο τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν σε πολύ κακή κατάσταση, μουχλιασμένα στα υπόγεια της οδού Ακαδημίας, με την ίδια να ζητεί ακόμα και από το κράτος ευθύνες για όσα συνέβησαν στην ιστορία της πολυαγαπημένης της μάνας!