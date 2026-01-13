Γιάννης Μπρατάκος για αγρότες: Ο διάλογος δεν είναι παραχώρηση, είναι υποχρέωση

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη ματαίωση της συνάντησης κυβέρνησης-αγροτών και τις απειλές για νέες κινητοποιήσεις που παραλύουν τη χώρα.
  • Τονίζει ότι “η ανακύκλωση της έντασης και η απουσία θεσμικού διαλόγου δεν είναι απλώς αδιέξοδη επιλογή – είναι επικίνδυνη”, προκαλώντας πραγματικές απώλειες στην οικονομία.
  • Καλεί άμεσα και τις δύο πλευρές σε ουσιαστικό διάλογο, υπογραμμίζοντας ότι “ο διάλογος είναι υποχρέωση σε μια δημοκρατική κοινωνία – όχι παραχώρηση”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

Μπρατάκος

«Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Συγκεκριμένα ο κ. Μπρατάκος δήλωσε: «Η ματαίωση της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών και η επαναφορά απειλών για νέες κινητοποιήσεις που παραλύουν τη χώρα, προκαλούν βαθιά ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο και στην κοινωνία συνολικά.

Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία δοκιμάζεται από διεθνείς αβεβαιότητες, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος λειτουργίας, η ανακύκλωση της έντασης και η απουσία θεσμικού διαλόγου δεν είναι απλώς αδιέξοδη επιλογή – είναι επικίνδυνη. Κάθε ημέρα αποκλεισμών, κάθε απειλή διακοπής της κυκλοφορίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφράζεται σε πραγματικές απώλειες για χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζόμενους και πολίτες που δεν ευθύνονται για τη σύγκρουση.

Ο αγροτικός κόσμος έχει πραγματικά και διαχρονικά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα, όμως, δεν λύνονται με τελεσίγραφα, ούτε με πρακτικές που πλήττουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, με σοβαρότητα, σαφή χρονοδιαγράμματα και αξιόπιστες απαντήσεις.

Το ΕΒΕΑ καλεί και τις δύο πλευρές να προσέλθουν άμεσα σε ουσιαστικό, θεσμικό διάλογο. Χωρίς επικοινωνιακούς ελιγμούς, χωρίς ακραίες κινήσεις, χωρίς εκβιασμούς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο διάλογος είναι υποχρέωση σε μια δημοκρατική κοινωνία – όχι παραχώρηση.

Η οικονομία και η κοινωνία δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα. Η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τώρα. Η χώρα χρειάζεται λύσεις, όχι νέους κύκλους έντασης που τελικά ζημιώνουν τους πάντες».

