Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ειρήνη Κατσινοπούλου: «Πηγή του κακού η ενίσχυση της κατοχής γης και όχι της παραγωγής»

«Η πηγή του κακού, βρίσκεται στην ευρωπαϊκή πολιτική, που αποφάσισε για την ΚΑΠ του 2003, να αποσυνδέσει τις επιδοτήσεις τότε, στα παραγόμενα προϊόντα [. . .] και να ενισχύει τελικά, την κατοχή ή τη χρήση γης» τόνισε η πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (4-10/2015), Ειρήνη Κατσινοπούλου, στο πλαίσιο της κατάθεσής της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών επιδοτήσεων.

«Όταν έχεις θεμελιακά στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, μία ενίσχυση αυτού, και όχι της παραγόμενης ποσότητας, καταλαβαίνετε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να θωρακίσεις, το κτηματολόγιο της χώρας σου, ώστε να μη γίνεται καμιά λαθροχειρία, ούτε στην ιδιοκτησία ούτε στα μισθωτήρια..», είπε η κ. Κατσινοπούλου.

Απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, η κ. Κατσινοπούλου μίλησε επίσης για εξάρτηση του οργανισμού από τον τεχνικό σύμβουλο: «Βοούσε το σύμπαν του αγροτικού κόσμου, εδώ και πολλά χρόνια, για την εξάρτηση από τη “Νουροπάμπλικ”» είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι «το να βρεις τον τρόπο της μετάβασης από ένα συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα, και τις υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου, σε ένα άλλο και ταυτόχρονα να μπεις στο άλλο χωρίς τρανταγμούς και κυρίως χωρίς υπονόμευση των ενισχύσεων των αγροτών ήταν ένα εξαιρετικά περίπλοκο στοίχημα, που δεν μπορούσε να κερδηθεί μέσα σε λίγους μήνες, ούτε σε διάρκεια έτους».

Η κ. Κατσινοπούλου είπε επίσης ότι «η συμμετοχή της εταιρείας τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σαν μέτοχος στη “ΓΑΙΑ Επιχειρείν” ήταν προβληματική. Απορώ γιατί δεν ελέγχθηκε ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι απαγορευτική αυτή η σχέση. Δεν μπορεί δηλαδή, ο σύμβουλος ενός οργανισμού να συμβουλεύει και να παρέχει τεχνογνωσία και σε εκείνους οι οποίοι ελέγχονται από τον οργανισμό».

Για παρελκυστική σκοπιμότητα της κλήτευσης της μάρτυρος έκανε λόγο η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μιλένα Αποστολάκη. «Είναι “ιλαρό” το γεγονός ότι έχει κληθεί μία μάρτυρας, που πέρασε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν 10 χρόνια, για έξι μήνες» είπε η κ. Αποστολάκη. Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να κατατεθεί στην εξεταστική επιτροπή η επιστολή παραίτησης των Ορκωτών Ελεγκτών (Leverage ΑΕ) που είχαν αναλάβει τον έλεγχο των καταστάσεων της χρήσης 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ, «καθώς ενδέχεται να αναδεικνύει ζητήματα που άπτονται της ορθής διοικητικής λειτουργίας, της διαχείρισης του έργου και των συνθηκών υπό τις οποίες αυτό υλοποιήθηκε»

Πηγές ΝΔ: Οι διαχρονικές παθογένειες στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν από την κατάθεση της Κατσινοπούλου

«Για ανάδειξη των διαχρονικών προβλημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ», έκαναν λόγο πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας την κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Ειρήνης Κατσινοπούλου, πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Στην κατάθεσή της μίλησε για στενή εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο με χαρακτηριστικά προβληματικής σχέσης καθώς άφηνε χαραμάδες για εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς. Μάλιστα, η κυρία Κατσινοπούλου ανέφερε ότι “επί δεκαετίες διαχρονικά βοούσε ο γεωτεχνικός κόσμος για όσα συνέβαιναν στον οργανισμό”», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές της ΝΔ και πρόσθεσαν:

«Η μάρτυρας παρέθεσε σειρά αιτιών που οδηγούσαν σε μη ουσιαστικούς ελέγχους όπως η απουσία κτηματολογίου, δασικών χαρτών και διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, αδυναμίες που αντιμετώπισε αποτελεσματικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Όπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, «η κυρία Κατσινοπούλου υποστήριξε ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό, ότι ο οργανισμός δεν είναι αρμόδιος για τον έλεγχο του Ε9 και χαρακτήρισε δύσκολη τη μετάβαση σε αλλαγές και σε ανεξάρτητο Οργανισμό καθώς θα οδηγούσαν ακόμη και σε μη πληρωμές, κάτι που ωστόσο πέτυχε η κυβέρνηση με μια καθυστέρηση μόνο 20 ημερών».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Επιβεβαιώθηκε από την κατάθεση Κατσινοπούλου η προβληματική εξάρτηση ΟΠΕΚΕΠΕ από τεχνικό σύμβουλο

«Η Ειρήνη Κατσινοπούλου, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επιβεβαίωσε σήμερα αυτό που ακούγεται πλέον σε κάθε εξέταση μάρτυρα, την προβληματική εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρία Neuropublic, και τον κομβικό ρόλο του τεχνικού συμβούλου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεσή της στην Εξεταστική που διερευνά την υπόθεση.

«Η πρώην αντιπρόεδρος ανέδειξε τους ελλείπεις ελέγχους που γίνονταν από την ΑΑΔΕ στα Ε9 των παραγωγών, πηγή σε σημαντικό βαθμό τελικά της μετέπειτα εκτίναξης των πλαστών καταπατήσεων βοσκοτόπων και απόσπασης παράνομου Εθνικού Αποθέματος. Τόνισε μάλιστα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε αρμοδιότητα να παρέμβει στα σχετικά στοιχεία αναρτημένα και θωρημένα από την ΑΑΔΕ. Αποτέλεσμα να καταφέρνουν να πληρώνονται παραγωγοί με εικονικά έγγραφα», υπογράμμισαν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσαν:

«Με βάση και αυτήν την κατάθεση, εύλογα ερωτήματα προκύπτουν για το πώς τελικά η απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ θα οδηγήσει στην εξυγίανση των αγροτικών ζητημάτων, όταν η ΑΑΔΕ προηγούμενα αποτέλεσε κομβικό παράγοντα στη διόγκωση του σκανδάλου με την ελλιπή λειτουργία της.

Σε ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, η μάρτυρας τόνισε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αποκλειστικά και μόνο συμβουλευτικό ρόλο στην προετοιμασία των υπουργικών αποφάσεων για την τεχνική λύση και την κατανομή βοσκοτόπων, με την ίδια να συμμετέχει στη σχετική συμβουλευτική επιτροπή που είχε συσταθεί επί προεδρίας Μωυσίδη».

Όπως τόνισαν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρας, «η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε εκείνη την περίοδο δεν επέτρεπε την κατανομή βοσκοτόπων από παραγωγούς της ηπειρωτικής Ελλάδας σε νησιά, και σε αυτό το πλαίσιο, δεν υπήρχε κανένας λόγος να ζητηθεί το “συμφωνώ” από κανέναν υπουργό».

«Δεν είναι δυνατόν να υπέγραφε συμφωνώ στην δική του απόφαση είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο με την υπουργική απόφαση που ακολούθησε επί προεδρίας Καπρέλη και το “συμφωνώ” που ζητήθηκε και από τους 3 υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (κ. Αποστόλου, κ. Αραχωβίτη, κ. Βορίδη). Με αυτή την υπουργική απόφαση “άνοιξε” η πόρτα για την υπέρβαση της τεχνικής λύσης και πολλοί επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν το προβληματικό σύστημα που δημιούργησε αυτή η υπουργική απόφαση, συστήνοντας την “εγκληματική οργάνωση” που αναφέρει στη δικογραφία της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ανέφεραν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Η μη διεξαγωγή κρίσεων και αξιολογήσεων από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνης της περιόδου και η παραμονή σε διευθυντικές θέσεις στελεχών, τα οποία είχαν ήδη συμπληρώσει περισσότερα από 3 χρόνια θητείας, αποτέλεσε κρίσιμο πρόβλημα, που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγέλλει στο πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μάρτυρας επιβεβαίωσε την πρόθεση της διοίκησης να διεξάγει κρίσεις, η οποία όμως δεν ευδοκίμησε, με την πρώην αντιπρόεδρο να μη σχολιάζει περαιτέρω το ζήτημα. Όπως επεσήμανε, η προσωπική της άποψη από τη σύντομη εμπειρία της στον οργανισμό είναι πως η μη αξιολόγηση και η ισοβιότητα των στελεχών αποτελεί παθογένεια του συστήματος».

Τέλος, οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημείωσαν ότι «η κατάθεση της κ. Κατσινοπούλου δεν έχει προστιθέμενη αξία για την αποκάλυψη της αλήθειας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η συγκεκριμένη μάρτυρας ήταν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο για 6 μήνες πριν 10 χρόνια».

«Η κυβερνητική πλειοψηφία επιλέγει για ακόμη μια φορά τον δρόμο της συγκάλυψης και της μη απόδοσης ευθυνών στους πραγματικά εμπλεκόμενους, τα κυβερνητικά στελέχη της ΝΔ, πολλά από τα οποία προστατεύει και εμποδίζει την κλήση τους στην Εξεταστική», κατέληξαν.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ