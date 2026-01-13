Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας που συναντήθηκε με την Λόρα – Τι είπε στους αστυνομικούς

  • Αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ. παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί σε βίντεο να συναντά την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου.
  • Σύμφωνα με τo thebest.gr, πρόκειται για έναν 58χρονο που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος και η κόρη τους συναντήθηκαν με την 16χρονη, προκειμένου να αγοράσουν το παλιό κινητό της, έναντι 200 ευρώ.
  • Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η 16χρονη Λόρα να συνομιλεί με τον άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πήγε στην Αθήνα με ταξί.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πάτρα

Αυτοβούλως στην ΕΛ.ΑΣ.  παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης ο άνδρας που έχει καταγραφεί σε βίντεο να συναντά την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τo thebest.gr, πρόκειται για έναν 58χρονο που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε καμία σχέση με την εξαφάνιση και ότι ο ίδιος και η κόρη του συναντήθηκαν με την 16χρονη έξω από φούρνο, προκειμένου να αγοράσουν το παλιό κινητό της, έναντι 200 ευρώ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η 16χρονη Λόρα, που αναζητείται έπειτα από καταγγελία της οικογένειάς της, να συνομιλεί με τον άνδρα έξω από ένα κατάστημα στην περιοχή του Ρίου. Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας και λήφθηκαν την περασμένη Πέμπτη, περίπου στις 7:30 το πρωί.

Το κορίτσι, όπως φαίνεται έχει μαζί του τη σχολική τσάντα του, στέκεται δίπλα από τον άνδρα και συνομιλούν. Στη συνέχεια τα ίχνη του κοριτσιού χάνονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε στην Αθήνα με ταξί, ενώ ο 58χρονος αποχώρησε από το σημείο με ένα μαύρο αυτοκίνητο.

Δείτε το βίντεο:

