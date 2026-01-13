Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 25χρονου Γεωργίου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τη Δευτέρα (12/01) από το Μαρούσι.
  • Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
  • Ο 25χρονος έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726. Οποιοσδήποτε έχει πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 116000.
Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση του 25χρονου Γεωργίου Κοτσαύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τη Δευτέρα (12/01) από το Μαρούσι.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεώργιου Κοτσαύτη σήμερα στις 13/1/26 και άμεσα προχώρησε στην κινητοποίηση των αρχών και την δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που να θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινο ανοιχτό μπουφάν, μαύρο παντελόνι, μαύρο φούτερ. Ο Γεώργιος Κοτσαύτης έχει ύψος 1,80., είναι 80 κιλά, και έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο του μάρκας, Toyota Avensis γκρι με αριθμό πινακίδας ΥΗΧ 7726.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

11:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

