Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας – Με χτύπημα σε εργοστάσιο στο Ροστόφ απάντησε το Κίεβο

  • Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, με το Κίεβο να βρεθεί στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης και τέσσερα άτομα να σκοτώνονται στο Χάρκοβο.
  • Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή θα μειώσει την δυνατότητα του εχθρού.
  • Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, ενώ ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας από πλήγμα ουκρανικού drone.
Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Telegram.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

«Η καταστροφή αυτής της μονάδας θα μειώσει τη δυνατότητα του εχθρού να παράγει drones και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πλήττει πολιτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο στρατός μέσω Telegram.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία για την αντιμετώπιση της απειλής.

«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», τόνισε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, μέσω Telegram.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές στην πόλη.

Στο Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολέχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε πλήγμα στα περίχωρα της πόλης, ενώ έξι ακόμη τραυματίστηκαν.

 

Κανάλια στο Telegram που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ουκρανία ανέφεραν ότι περίπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και ένταση μέχρι στιγμής φέτος. Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, ενώ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν σχολίασαν άμεσα το πλήρες εύρος της επίθεσης. Η Ρωσία δεν προέβη σε καμία επίσημη δήλωση.

Την ίδια ώρα, ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στο χωριό Στρατσόβα της περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, μετά από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον πολιτικού αυτοκινήτου εν κινήσει. Την πληροφορία μετέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το θύμα οδηγούσε το όχημα όταν δέχθηκε επίθεση από drone τύπου «FPV» (first-person view).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters

 

11:29 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

