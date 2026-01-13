Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας – Με χτύπημα σε εργοστάσιο στο Ροστόφ απάντησε το Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 240 drones και επτά πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Telegram.

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε εργοστάσιο κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ.

«Η καταστροφή αυτής της μονάδας θα μειώσει τη δυνατότητα του εχθρού να παράγει drones και θα αποδυναμώσει την ικανότητα του Ρώσου επιτιθέμενου να πλήττει πολιτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος», δήλωσε ο στρατός μέσω Telegram.

Early this morning Ukrainian drones and Neptune missiles struck the city of Taganrog in the Rostov region. The G.M. Beriev TANTK aircraft repair plant and the Molniya UAV production plant were reportedly hit in the attack. Geolocated around 47.19745978158004, 38.875190011211735 pic.twitter.com/SSUxvDE0be — raging545 (@raging545) January 13, 2026

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, δήλωσε ότι η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο πυραυλικής επίθεσης, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία για την αντιμετώπιση της απειλής.

«Μείνετε σε ασφαλείς τοποθεσίες! Οι Ρώσοι επιτίθενται στην πρωτεύουσα με βαλλιστικούς πυραύλους!», τόνισε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, μέσω Telegram.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές στην πόλη.

Στο Χάρκοβο, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και αποτελεί συχνό στόχο επιθέσεων, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολέχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε πλήγμα στα περίχωρα της πόλης, ενώ έξι ακόμη τραυματίστηκαν.

🚨Overnight, russia bombed a Nova Poshta terminal near Kharkiv. 4 people were killed, and 6 others wounded‼️ Yes, a delivery service terminal. Barbarians! Terrorists! pic.twitter.com/4EUwB0rSi8 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) January 13, 2026

Κανάλια στο Telegram που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ουκρανία ανέφεραν ότι περίπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μίας ώρας, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και ένταση μέχρι στιγμής φέτος. Οι πληροφορίες αυτές δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα, ενώ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν σχολίασαν άμεσα το πλήρες εύρος της επίθεσης. Η Ρωσία δεν προέβη σε καμία επίσημη δήλωση.

Την ίδια ώρα, ένας άμαχος έχασε τη ζωή του στο χωριό Στρατσόβα της περιφέρειας Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, μετά από πλήγμα ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εναντίον πολιτικού αυτοκινήτου εν κινήσει. Την πληροφορία μετέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το θύμα οδηγούσε το όχημα όταν δέχθηκε επίθεση από drone τύπου «FPV» (first-person view).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters