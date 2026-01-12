Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Στο επίκεντρο τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το κενό 30-40 λεπτών – «Φαίνεται πως κάτι έχει γίνει στον ακάλυπτο χώρο»

Τις απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το τραγικό περιστατικό του φονικού ξυλοδαρμού του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, με κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έναν 16χρονο, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, επιχειρούν να βρουν οι αρμόδιες Αρχές, με σκοπό να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ αυτής της υπόθεσης που σόκαρε το πανελλήνιο, ανήμερα των Θεοφανίων.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Την στιγμή που ο 16χρονος είναι προφυλακισμένος από τις 9 Ιανουαρίου, μετά την απολογία του στον ανακριτή για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες έρευνες, τόσο από την πλευρά της Εισαγγελίας Σερρών, με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλου, ότι είχαν γίνει αναφορές από το 2022 για το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου, όσο και από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς η οικογένεια του ανήλικου θύματος ζητεί να διερευνηθεί το ενδεχόμενο συμμετοχής κι άλλων ατόμων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως τα ιατροδικαστικά ευρήματα που προκαλούν σοκ, και παραπέμπουν σε άγριο ξυλοδαρμό, καθώς από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, φέρεται πως διαπιστώθηκε ότι ο 17χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη σπλήνας, καρδιάς και αορτής, εκτεταμένες κακώσεις σε καρδιά, κεφάλι, λαιμό και θώρακα, πολλαπλά τραύματα σε όργανα, συγκεκριμένα στον πνεύμονα, στο στήθος, στον λαιμό και στο κεφάλι, σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα, σπασμένα δόντια και τραύματα στα χείλη.

Με βάση τα παραπάνω, από την πλευρά της, η οικογένεια του θύματος ισχυρίζεται πως δεν γίνεται μόνο ο 16χρονος να κατάφερε μόνος του τόσο σφοδρότατα χτυπήματα στον 17χρονο, τονίζοντας από την πρώτη στιγμή πως υπάρχουν κι άλλοι δράστες, ενώ την ίδια ώρα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το θύμα να ξυλοκοπήθηκε και δεύτερη φορά, στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή.

Τι δείχνουν τα βίντεο

Ο κ. Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου θύματος, ανέφερε αρχικά στο enikos.gr πως αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση σε μορφή εγγράφου, η οποία ενδεχομένως να ρίξει φως σε κάποια ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά, σχετικά με τα ισχυρά χτυπήματα. «Δεν προκύπτει εύκολα ότι όλες αυτές οι σωματικές βλάβες έγιναν έξω από την εκκλησία».

Παρουσιάζοντας καρέ καρέ το χρονικό του περιστατικού, ο κ. Χαλκιόπουλος επισημαίνει πως περίπου στις 21:10 σημειώθηκε ο ξυλοδαρμός του Άγγελου έξω από την Μητρόπολη, και στη συνέχεια, αποτυπώνεται ο ίδιος σε βίντεο να περπατάει χτυπημένος στο πρόσωπο, και να κατευθύνεται στο πρακτορείο όπου και έμεινε για περίπου 20 λεπτά. Έξω από το κατάστημα των τυχερών παιχνιδιών, τον περιμένουν οι δύο φίλοι του, οι οποίοι ακολούθως τον πηγαίνουν με αυτοκίνητο στο σπίτι, όπου φαίνεται να ξεκλειδώνει την είσοδο του κτιρίου, χωρίς να είναι κάποιος μαζί του.

«Υπάρχει ένα κενό περίπου 30 λεπτών. Στον ακάλυπτο χώρο που εντοπίστηκε νεκρός ο Άγγελος, είναι εύκολη η πρόσβαση από την πίσω μεριά, από τις άλλες πολυκατοικίες. Υπάρχουν στοιχεία που φαίνεται πως κάτι έχει συμβεί στον ακάλυπτο χώρο» τονίζει ο κ. Χαλκιόπουλος και αποκλείει το ενδεχόμενο να συνέβη κάτι όσο ήταν στο αυτοκίνητο με τους φίλους του, καθώς ο 17χρονος φαίνεται να κατεβαίνει από το όχημα στην ίδια κατάσταση που ήταν, όταν βρισκόταν στο πρακτορείο.

«Ωστόσο, εάν αποδειχθεί ότι δεν έγινε τίποτα άλλο, ότι δεν ακολούθησε κάτι άλλο από το πρώτο περιστατικό, και δοθεί μία πειστική εξήγηση που να ταιριάζει και με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, μιλάμε για μία εκτέλεση».

«Δεν προκύπτει ανθρωποκτόνος δόλος»

Ο δεύτερος δικηγόρος που εκπροσωπεί την μητέρα του 16χρονου, τον ίδιο και τον αδελφό του, κ. Μανώλης Βονικάκης, μιλώντας στο enikos.gr επεσήμανε πως δεν προκύπτει ανθρωποκτόνος δόλος από την πλευρά του ανήλικου φερόμενου ως δράστη, «και στεκόμαστε στον ορισμό της βαριάς σωματικής βλάβης, ενώ την ίδια ώρα αφήνουμε ανοιχτό και το ενδεχόμενο αυτή η σωματική βλάβη, να μην συνδέεται με τον επελθόντα θάνατο».

Σύμφωνα με τον κ. Βονικάκη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, υπάρχει ένα κενό 40 λεπτών, από την στιγμή που ο Άγγελος κατευθύνθηκε προς το κατάστημα τυχερών παιχνιδιών και μέχρι την ώρα που έφτασε στο σπίτι του, «κατά το οποίο δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί». Μάλιστα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα, καθώς, όπως λέει, «ένα από τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής και συγκεκριμένα μία από τις κακώσεις, αυτή στην περιοχή της καρδιάς, δεν γίνεται να προκληθεί από γυμνά χέρια, αλλά συνήθως εντοπίζεται και την συναντάμε σε θανατηφόρο τροχαίο».

Όμως, την ίδια ώρα, όπως τονίζει ο κ. Βονικάκης, φέρεται πως υπάρχουν και τα βίντεο που ενισχύουν «την θέση μας ότι δεν υπάρχει ανθρωποκτόνος δόλος κατά το επίδικο χρονικό διάστημα του ξυλοδαρμού, διότι φαίνεται στο υλικό, το θύμα να σηκώνεται, να αποχωρεί και να κατευθύνεται στο πρακτορείο όπου και παρέμεινε για 20 λεπτά. Το μόνο δεδομένο είναι η συμπλοκή, ο ξυλοδαρμός, στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, και δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η παραπάνω κατηγορία, αφού σε περίπτωση που ήθελε να τον σκοτώσει, δεν θα τον άφηνε να φύγει, αλλά θα συνέχιζε να τον χτυπά, κάτι το οποίο δεν έκανε».

Σχετικά με τους ισχυρισμούς της οικογένειας του θύματος για το ενδεχόμενο να σημειώθηκε και δεύτερο περιστατικό ξυλοδαρμού, ο κ. Βονικάκης λέει πως ο 16χρονος αρνείται πως συμμετείχε σε κάτι τέτοιο. «Δεν γνωρίζουμε τι συνέβη από την στιγμή που το θύμα αποχώρησε από το σημείο. Αυτό που μου ανέφερε χαρακτηριστικά ο εντολέας μου, είναι πως “το μόνο που έκανα, ήταν να τον τιμωρήσω, και τον χτύπησα, γιατί ήθελε να τα φτιάξει με την κοπέλα μου».

«Όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού» μιλώντας στο enikos.gr με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση που υπήρξε νωρίτερα σήμερα (12/01) το πρωί, και αφορά τις δηλώσεις του κ. Κώστα Γιαννόπουλου ότι είχαν γίνει αναφορές από το 2022 για το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου, σχολίασε αρχικά πως «χαίρομαι που υπήρξε αντίδραση», και προσθέτει πως «γιατί υπάρχουν κάποιοι λειτουργοί, οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και θέλουν να δουν τα πράγματα διαφορετικά. Από εκεί και πέρα, από ποιον θα ζητηθεί ο λόγος, όταν όλα είναι υποστελεχωμένα;».

Ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά πως «από τύχη ζουν κάποια παιδιά αυτή την στιγμή, γιατί τα χτυπήματα είναι πολύ πιο βάναυσα πλέον μεταξύ τους. Το θέμα είναι να ασχοληθούμε και με το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από το χέρι ενός ανήλικου δράστη, και πώς θα μπορούσαμε να τον προλάβουμε να μην φτάσει σε αυτή την κατάσταση και να σωθεί. Αν μας άκουγαν κάποιοι, ώστε να φτιάξουμε το σύστημά μας, τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα. Από την στιγμή όμως, που η νομοθεσία στέλνει τα παιδιά σε ιδρύματα, κι όχι σε κάποιον φορέα, όπως το “Χαμόγελο”, δεν γίνεται να αναρωτιόμαστε γιατί αύριο θα είναι παραβατικά. Βγάζουν θυμό, και είναι ευάλωτα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει πως έστω και αυτή την κρίσιμη ώρα, πρέπει να επενδύσει το κράτος στην πρόληψη. «Σε πολλές περιπτώσεις ίσως να μην φτάναμε εδώ που φτάσαμε, όπως στην περίπτωση του 16χρονου. Έχουμε όμως κενά σε ψυχολόγους, σε κοινωνικούς λειτουργούς και σε επιμελητές. Τι να πρωτοκάνουν; Υπάρχουν πολλοί από αυτούς που είναι πρόθυμοι και προσπαθούν να βοηθήσουν, και έχουν βοηθήσει σε αρκετά περιστατικά, αλλά οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες».