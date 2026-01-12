Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν – Στο επίκεντρο της συζήτησης οι διμερείς σχέσεις

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, 12 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.
  • Οι δύο υπουργοί συζήτησαν σειρά ζητημάτων που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας.
  • Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, καθώς και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γεραπετρίτης - Φιντάν

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα (12/1) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, συζήτησαν σειρά ζητημάτων που αφορούν στην Ανατολική Μεσόγειο και τις σχέσεις Αθήνας – Άγκυρας.

Οι δύο υπουργοί, αναφέρθηκαν κυρίως στις διμερείς σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία και στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

 

15:28 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

