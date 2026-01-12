Αναβολή για τους ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision

  • Αναβάλλονται οι ημιτελικοί και ο τελικός της Eurovision για την ανάδειξη του ελληνικού τραγουδιού. Τα σόου, που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, μετατίθενται πιθανότατα στα μέσα του μήνα.
  • Την παραγωγή των τριών απαιτητικών σόου αναλαμβάνει η DAM Παραγωγές Α.Ε., εταιρεία του MAD TV. Την παρουσίαση των εκπομπών θα έχουν από κοινού η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης.
  • Ενώ τα επερχόμενα τρία σόου θα είναι εξωτερικές παραγωγές υψηλού κόστους, η πρόσφατη εκπομπή για την παρουσίαση των 28 υποψήφιων τραγουδιών κόστισε μόλις 3.000 ευρώ, αποτελώντας εσωτερική παραγωγή που σημείωσε ρεκόρ χαμηλού κόστους.
Σε αγώνα δρόμου έχουν αποδυθεί στην ΕΡΤ για τη διοργάνωση των δύο ημιτελικών και του τελικού για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision τον Μάιο, σύμφωνα με την Reallife.

Τα τρία απαιτητικά σόου, τα οποία θα παρουσιάσουν από κοινού η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μετακινούνται για λίγο αργότερα. Η εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει το μεγάλο project θα είναι η DAM Παραγωγές Α.Ε., εταιρεία του MAD TV.

Αρχικά, στόχος ήταν να μεταδοθούν την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αλλά με τα νέα δεδομένα είναι πιθανότερο, τελικά, να μετατεθούν κατά μία εβδομάδα, στα μέσα Φεβρουαρίου.

Και ενώ τα τρία σόου θα είναι εξωτερικές παραγωγές υψηλού κόστους, η εκπομπή για την παρουσίαση των 28 υποψήφιων τραγουδιών ήταν εσωτερική παραγωγή που σημείωσε… ρεκόρ χαμηλού κόστους. Σύμφωνα με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, το τρίωρο πρόγραμμα που μεταδόθηκε την περασμένη Κυριακή με παρουσιάστρια την Μπ. Μαγγίρα και τον Θάνο Παπαχάμο και την Κέλλυ Βρανάκη κόστισε μόλις 3.000 ευρώ.

