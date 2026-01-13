Ιράν: Ο 26χρονος διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι κινδυνεύει με απαγχονισμό – Κατηγορείται για «πόλεμο κατά του Θεού»

  • Ο 26χρονος διαδηλωτής Ερφάν Σολτάνι κινδυνεύει με απαγχονισμό στο Ιράν, καθώς οι αρχές φαίνεται να προχωρούν στην πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος.
  • Ο Σολτάνι συνελήφθη στην Καράτζ και κατηγορήθηκε για «πόλεμο κατά του Θεού», ενώ ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι δεν του επετράπη η πρόσβαση σε δικηγόρο ούτε είχε δικαστεί κατάλληλα.
  • Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η Iran Human Rights και η NUFD, καλούν τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει για να σταματήσει την εκτέλεση, εν μέσω αναφορών για εκατοντάδες θύματα στις διαδηλώσεις.
Οι αρχές στο Ιράν φαίνεται να προχωρούν στην πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις κατά του καθεστώτος.

Ο 26χρονος Erfan Soltani, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα κατά τις διαδηλώσεις στην Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη, «προγραμματίζεται να απαγχονιστεί την Τετάρτη χωρίς να έχει δικαστεί κατάλληλα», όπως ανέφεραν ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νορβηγία Iran Human Rights (IHR), μετέδωσε, επικαλούμενη πηγές, ότι «η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο και ότι η ποινή πρόκειται να εκτελεστεί στις 14 Ιανουαρίου».


Η IHR επιβεβαίωσε επίσης ότι κατά τις διαδηλώσεις έχουν σκοτωθεί 648 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων εννέα ανηλίκων, αλλά προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανώς πολύ μεγαλύτερος – «σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 6.000».


Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι «περίπου 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στις ταραχές», και αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι αρχές παραδέχθηκαν τον υψηλό αριθμό θυμάτων από τη βίαιη καταστολή δύο εβδομάδων πανεθνικών αναταραχών.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, δήλωσε ότι άτομα που αποκαλεί «τρομοκράτες» βρίσκονται πίσω από τους θανάτους τόσο διαδηλωτών όσο και μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

τις τελευταίες ημέρες από το Ισλαμικό Ιράν θυμίζει τα εγκλήματα του καθεστώτος τη δεκαετία του 1980, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

«Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύσει τους πολίτες διαδηλωτές από τη μαζική εξόντωση από το Ισλαμικό Ιράν», πρόσθεσε.


Μια άλλη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το National Union for Democracy in Iran (NUFD), κάλεσε επίσης για διεθνή υποστήριξη ώστε να σταματήσει η εκτέλεση του Soltani.

«Το μόνο του έγκλημα είναι ότι φώναζε για ελευθερία για το Ιράν. Γίνε η φωνή του», έγραψε η οργάνωση στο X.


Ο Soltani συνελήφθη το Σάββατο κατά τις διαδηλώσεις στην Καράτζ και κατηγορήθηκε για «πόλεμο κατά του Θεού», ένα αδίκημα που επισύρει την ποινή του θανάτου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun.

Η NUFD ισχυρίζεται ότι «δεν του επετράπη η πρόσβαση σε δικηγόρο».

Η πιθανή εκτέλεση του Soltani δεν έχει ακόμη επαληθευτεί ανεξάρτητα, εν μέσω του μπλακ άουτ στο διαδίκτυο στο Ιράν, καθώς το θεοκρατικό καθεστώς του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσπαθεί να καταστείλει τις διαμαρτυρίες.

Ο Soltani κατοικεί στην περιοχή Fardis, προάστιο της Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη.

