Μαύρη Θάλασσα: Τέσσερα τα ελληνόκτητα τάνκερ που χτυπήθηκαν από drones – Αναφορές για μικρές ζημιές

Σύνοψη από το

  • Τέσσερα ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν την Τρίτη από αγνώστου προέλευσης drones στη Μαύρη Θάλασσα, κλιμακώνοντας την ένταση γύρω από τις εξαγωγές πετρελαίου στην περιοχή.
  • Μεταξύ των πλοίων που επλήγησαν ήταν τα «Delta Harmony» και «Delta Supreme» της Delta Tankers, το «Matilda» της Thenamaris και το «Freud» της TMS, όλα ελληνικών συμφερόντων.
  • Οι ζημιές στα πλοία ήταν μικρές και πλήρως επισκευάσιμες, χωρίς τραυματισμούς, αν και σε ένα από αυτά ξέσπασε φωτιά που κατασβέστηκε γρήγορα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαύρη Θάλασσα: Τέσσερα τα ελληνόκτητα τάνκερ που χτυπήθηκαν από drones – Αναφορές για μικρές ζημιές
Matilda, Πηγή: Ship Spotting

Μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα κλιμακώνει την ένταση γύρω από τις εξαγωγές πετρελαίου στην περιοχή από τη Ρωσία και το Καζακστάν, με ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια να βρίσκονται αυτή τη φορά στο επίκεντρο.

Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν την Τρίτη από αγνώστου προέλευσης drones στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ κατευθύνονταν για να φορτώσουν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC) ανοιχτά των ρωσικών ακτών, δήλωσαν οκτώ πηγές στο Reuters.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση. Η Ουκρανία δεν σχολίασε αμέσως τα πρόσφατα πλήγματα, ενώ το CPC αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο για την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ουκρανικό drone είχε χτυπήσει στις 29 Νοεμβρίου έναν από τους τρεις βασικούς σταθμούς πρόσδεσης του CPC κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι εξαγωγές πετρελαίου και η παραγωγή στο Καζακστάν.

Τα 4 δεξαμενόπλοια

Ένα από τα τάνκερ που επλήγησαν, το «Delta Harmony» (σημαία Λιβηρίας), διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, και, όπως ανέφεραν οι πηγές, επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο καζακικής παραγωγής από την Tengizchevroil, θυγατρική του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού Chevron.

Η Delta Tankers δεν απάντησε άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

delta harmony τάνκερ δεξαμενόπλοιο
Delta Harmony, Πηγή: Marine Traffic

Ένα ακόμη πλοίο, το «Matilda», υπό σημαία Μάλτας, διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από το κοίτασμα Karachaganak, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Matilda τάνκερ δεξαμενόπλοιο
Matilda, Πηγή: Marine Traffic

Αξιωματούχος της Thenamaris επιβεβαίωσε ότι το Matilda χτυπήθηκε από δύο drones ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 30 μιλίων από τον τερματικό του CPC.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλοίο υπέστη μικρές ζημιές στις κατασκευές του καταστρώματος, σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση, οι οποίες είναι πλήρως επισκευάσιμες. Το πλοίο, το οποίο είναι αξιόπλοο, απομακρύνεται τώρα από την περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος της εταιρείας.

Δύο πηγές στον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας ανέφεραν ότι ξέσπασε φωτιά πάνω σε ένα από τα πλοία, η οποία ωστόσο κατασβέστηκε γρήγορα.

Άλλα δύο δεξαμενόπλοια, το «Freud» (σημαία Νήσων Μάρσαλ), που διαχειρίζεται η ελληνική TMS, και το «Delta Supreme» (σημαία Λιβηρίας), που επίσης διαχειρίζεται η Delta Tankers, χτυπήθηκαν επίσης από drones κοντά στον τερματικό σταθμό του CPC, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές.

Freud, Πηγή: Marine Traffic
delta supreme τάνκερ δεξαμενόπλοιο
Delta Supreme, Πηγή: Marine Traffic

Κρίσιμος αγωγός πετρελαίου

Ο αγωγός του CPC μεταφέρει πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό Yuzhnaya Ozereyevka στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο Νοβοροσίσκ στη νότια Ρωσία.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Καζακστάν μειώθηκε κατά 35% το διάστημα 1-12 Ιανουαρίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο του Δεκεμβρίου, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση των στοιχείων, κυρίως λόγω περιορισμών στις εξαγωγές μέσω του τερματικού της Μαύρης Θάλασσας.

Το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν ανέφερε την Τρίτη ότι το CPC συνεχίζει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω ενός σταθμού πρόσδεσης.

