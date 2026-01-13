Αττική: Το δέμα από την Ολλανδία περιείχε ροζ κοκαΐνη – Σε μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σε μία σύλληψη για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ροζ κοκαΐνης, καθώς και για κατοχή ηρεμιστικών και αναβολικών δισκίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) σε περιοχή της Αττικής.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε ο εντοπισμός ενός ταχυδρομικού δέματος από αστυνομικούς του Τμήματος Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο περιείχε μία συσκευασία με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους 11 γραμμαρίων, προερχόμενο από την Ολλανδία, με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο κατηγορούμενος κατά την παραλαβή του.

Από τις περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ροζ κοκαΐνη ή Tusi βάρους 11 γραμμαρίων,

16 ηρεμιστικά δισκία,

3 χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,

72 αναβολικά δισκία,

3 φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των -940- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.