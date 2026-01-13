Αττική: Το δέμα από την Ολλανδία περιείχε ροζ κοκαΐνη – Σε μία σύλληψη προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνοψη από το

  • Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών προχώρησαν σε μία σύλληψη στην Αττική για εισαγωγή ροζ κοκαΐνης μέσω ταχυδρομικού δέματος, καθώς και για κατοχή ηρεμιστικών και αναβολικών δισκίων.
  • Προηγήθηκε ο εντοπισμός ταχυδρομικού δέματος από την Ολλανδία, το οποίο περιείχε 11 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Αερολιμένα Αθηνών.
  • Μετά από επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», ο κατηγορούμενος συνελήφθη κατά την παραλαβή του δέματος, ενώ στις έρεψες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ναρκωτικές ουσίες και 940 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Σε μία σύλληψη για εισαγωγή, μέσω ταχυδρομικού δέματος, ροζ κοκαΐνης, καθώς και για κατοχή ηρεμιστικών και αναβολικών δισκίων με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1) σε περιοχή της Αττικής.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε ο εντοπισμός ενός ταχυδρομικού δέματος από αστυνομικούς του Τμήματος Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο περιείχε μία συσκευασία με ροζ κοκαΐνη συνολικού βάρους 11 γραμμαρίων, προερχόμενο από την Ολλανδία, με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, οργανώθηκε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο κατηγορούμενος κατά την παραλαβή του.

Από τις περαιτέρω έρευνες που διενεργήθηκαν σε σπίτια, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ροζ κοκαΐνη ή Tusi βάρους 11 γραμμαρίων,
  • 16 ηρεμιστικά δισκία,
  • 3 χαρτάκια εμποτισμένα με LSZ,
  • 72 αναβολικά δισκία,
  • 3 φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,
  • συσκευή κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των -940- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Η καλύτερη ώρα για να πάρετε συμπληρώματα που βοηθούν, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις τιμές στην αγορά εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

«Κάθετος διάδρομος» και στο πετρέλαιο: Σε λειτουργία ύστερα από 13 χρόνια ο αγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:06 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: «Ο άγγελός μου έφυγε μαρτυρικά» – «Ραγίζει» καρδιές ο πατέρας του 17χρονου

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 17χρονου, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες. «Δε...
14:59 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Στο υπουργείο Μεταφορών έφτασε η αυτοκινητοπομπή των ταξί – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Στο υπουργείο Μεταφορών έφτασε πριν από λίγο η αυτοκινητοπομπή των ταξί, στο πλαίσιο των κινητ...
14:46 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον 80χρονο πατέρα του – Οι γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο με θύμα έναν 80χρονο και θύτη τον 53χρονο γιο του, έλαβε χώρ...
13:41 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Novartis: Οι ποινές για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και 28 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη με τριε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι