Βίντεο: Ισχυροί ανεμοστρόβιλοι «σάρωσαν» την Οκλαχόμα – Ζημιές σε σπίτια και στην αεροπορική βάση Βανς

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ανεμοστρόβιλοι Οκλαχόμα
Πηγή: Χ, Facebook

Πολλαπλοί ανεμοστρόβιλοι «σάρωσαν» την Οκλαχόμα την Πέμπτη (23/4), καθώς ένα κύμα σφοδρών καταιγίδων διέσχισε τα βόρεια σύνορα της πολιτείας των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω του κατεστραμμένα σπίτια και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Το κύριο πλήγμα δέχθηκε η πόλη Ένιντ των 50.000 κατοίκων, περίπου 105 χιλιομετρικά βορειοδυτικά της Πόλης της Οκλαχόμα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι ένας επιβεβαιωμένος ανεμοστρόβιλος κινούνταν στα νοτιοανατολικά τμήματα της πόλης στις 20:40 το βράδυ τοπική ώρα, ενώ είχε κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Επιχειρήσεις διάσωσης και τραυματισμοί

Οι πρώτοι ανταποκριτές επικεντρώθηκαν στην περιοχή Γκρέιριτζ, η οποία επλήγη σοβαρά.


Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Γκάρφιλντ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους και αναφέρονται μόνο ελαφριοί τραυματισμοί. Οι πρώτοι ανταποκριτές συνεχίζουν τις δευτερεύουσες έρευνες σε τοποθεσίες που επηρεάστηκαν από τον ανεμοστρόβιλο».

Η πόλη του Ένιντ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

«Οι κάτοικοι προτρέπονται θερμά να μείνουν μακριά από την περιοχή Γκρέιριτζ αυτή τη στιγμή. Η διατήρηση των δρόμων ανοιχτών είναι κρίσιμη, ώστε τα πληρώματα έκτακτης ανάγκης, οι ομάδες κοινής ωφέλειας και ο βαρύς εξοπλισμός να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληγείσες τοποθεσίες με ασφάλεια και όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Πλήγμα στην αεροπορική βάση Βανς

Η αεροπορική βάση Βανς, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, υπέστη επίσης ζημιές.


Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση της βάσης ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές».

Μαρτυρίες

«Επικρατούσε ηρεμία, βγήκα έξω και έπαθα σοκ. Ευτυχώς δεν χτύπησε εμάς», δήλωσε ο Τζάστιν Πάρις, κάτοικος της περιοχής.


Την ίδια στιγμή, ο Τσανς Τζόουνς, ντράμερ του συγκροτήματος Hinder, κατέγραψε το φαινόμενο έξω από ξενοδοχείο, δηλώνοντας: «Ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στο λεωφορείο μας! Αυτό ήταν τρελό».


Ο κυβερνήτης Κέβιν Στιτ ζήτησε από τους πολίτες να προσευχηθούν για την κοινότητα.

«Σας παρακαλώ, ενωθείτε μαζί μου για να προσευχηθούμε για την κοινότητα του Ένιντ, η οποία επλήγη σοβαρά απόψε από τον ανεμοστρόβιλο. Οι προσευχές μου είναι με όλους στην αεροπορική βάση Βανς και τη γύρω γειτονιά, και ζητώ από τον Θεό να φέρει θεραπεία και παρηγοριά τις επόμενες ημέρες», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.


Εκτός από την Οκλαχόμα, ανεμοστρόβιλοι και χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις αναφέρθηκαν επίσης στην Αϊόβα και το Κάνσας.

Στην κομητεία Κέι της Οκλαχόμα, ο σερίφης Στιβ Κέλι επιβεβαίωσε ότι κόπηκαν δέντρα και ηλεκτροφόρα καλώδια, ενώ ένα σπίτι και αχυρώνες υπέστησαν ζημιές.

Με πληροφορίες από: NBC News, USA Today

