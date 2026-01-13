Αντώνης Σαμαράς για την υπόθεση Novartis: «Η απόφαση της Δικαιοσύνης, και στον δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, έκανε την εξής δήλωση για την υπόθεση της Novartis:

«Η απόφαση της Δικαιοσύνης, και στον δεύτερο βαθμό, πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου. Ήθελαν την πολιτική περιθωριοποίηση και φίμωσή μου κυρίως για τα εθνικά θέματα, και ειδικά για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτουργός, ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του.

Είχα εξαρχής δηλώσει ότι την υπόθεση αυτή θα την πάω “μέχρι τέλους”. Αυτό και έκανα. Γιατί ο μόνος εθνικά επωφελής δρόμος στην πολιτική είναι πάντοτε ο δρόμος της αλήθειας. Για όλους και για όλα…».

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

12:55 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

12:11 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

09:52 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

