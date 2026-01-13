Μια νύχτα μόνο: Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση

Σύνοψη από το

  • Η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 21:00. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, καθώς οι ήρωες ενδίδουν στα πάθη και τις αδυναμίες τους.
  • Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σφοδρή σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη στήνει παγίδα στην Αρετή, οδηγώντας την σε παραίτηση από την ERGAN. Η αμετακίνητη στάση της Κατερίνης πυροδοτεί μια οριστική σύγκρουση μητέρας και γιου.
  • Ο Σάββας συγκλονίζεται από την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης της Μίνας και βλέπει τη θέση του στο εργοστάσιο να περνά στα χέρια του Άλκη. Πιο αποφασισμένος από ποτέ, απειλεί την Άσπα με διαζύγιο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

Τίποτα δεν είναι δεδομένο, για καμία σχέση και ισορροπία, καθώς οι ήρωες ενδίδουν στα πάθη και τις αδυναμίες τους. Η επιτυχημένη δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», επιστρέφει με νέα επεισόδια τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 21:00.

Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη τής στήνει παγίδα για να τη «ρίξει» στα μάτια του και να διαλύσει τη σχέση τους. Ο Σάββας μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της Μίνας και παρακολουθεί τη ζωή και τη θέση του στην εταιρεία να καταρρέουν.

 

Επεισόδιο 27 (Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026)

Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή της στο site, με αποτέλεσμα η Αρετή να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη βρίσκει την ευκαιρία να στήσει μία παγίδα στην Αρετή, προκειμένου να τη ρίξει στα μάτια του Οδυσσέα. Ο Σάββας, πιο αποφασισμένος από ποτέ, απειλεί την Άσπα με διαζύγιο.

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»

Επεισόδιο 28 (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026)

Η απρόσμενη επίθεση της Κατερίνης στην Αρετή την οδηγεί σε παραίτηση από την ERGAN. Ο Οδυσσέας, συντετριμμένος, την αναζητά παντού, χωρίς αποτέλεσμα. Η αμετακίνητη στάση της Κατερίνης, που δηλώνει αποφασισμένη να διαλύσει αυτή τη σχέση, πυροδοτεί μια σφοδρή σύγκρουση μητέρας και γιου, η οποία φαίνεται να είναι οριστική.

Ο Σταύρος στέκεται στο πλευρό του Οδυσσέα, προσπαθώντας να τον στηρίξει όσο μπορεί. Ο Σάββας βρίσκεται προ εκπλήξεως: βλέπει τη θέση του στο εργοστάσιο να περνά στα χέρια του Άλκη, ενώ η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της Μίνας τον συγκλονίζει. Και τέλος, η επιμονή του Οδυσσέα να συναντήσει την Αρετή θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

UBS: Τέλος ο Σέρτζιο Ερμότι από CEO της τράπεζας – Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι διάδοχοί του

Παπαθανάσης: 988 εκατ. ευρώ για Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης -Ποια αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:14 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ντι Κάπριο: Το βίντεο που έβαλε «φωτιά» στα social media από τις Χρυσές Σφαίρες – Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκάλυψε τι έλεγε ο ηθοποιός

Μια φαινομενικά ασήμαντη στιγμή από τις Χρυσές Σφαίρες 2026 ήταν αρκετή για να μετατρέψει τον ...
07:00 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της...
05:48 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οι οικονομικές εφημερίδες 13/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 13/1/2026.
05:43 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 13/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 13/1/2026.
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι