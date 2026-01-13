Σε κλοιό χιονιά η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη – Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω παγετού

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στη Γαλλία, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα ενώ δεν έλειψαν τα ατυχήματα στους δρόμους λόγω παγετού. Πολλά τα προβλήματα στις μετακινήσεις και σε Ρουμανία, Αυστρία, Τσεχία, Γερμανία, Σλοβακία και Εσθονία, ενώ στη Φινλανδία, τουρίστες παγιδεύτηκαν στους -37 βαθμούς Κελσίου.

Συνθήκες παγετού ανάγκασαν το προσωπικό να κλείσει σήμερα τουλάχιστον μέχρι τις 11 π.μ. (12:00 ώρα Ελλάδας) το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης και να περιορίσει τις πτήσεις στο Αεροδρόμιο Βάτσλαβ Χάβελ της Πράγας, ανακοινώθηκε από τα δύο αεροδρόμια.

Ένα παχύ στρώμα πάγου σχηματίσθηκε στους διαδρόμους προσαπογείωσης στη Βιέννη και συνέχισε να σχηματίζεται μετά τις προσπάθειες για τον καθαρισμό του, δήλωσε εκπρόσωπος.

Οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, πρόσθεσε.

Παγωμένη βροχή ανάγκασε εξάλλου το Αεροδρόμιο της Πράγας σε «πολύ περιορισμένη λειτουργία», σύμφωνα με μήνυμα στο λογαριασμό του στο X.

Václav Havel Airport Prague is currently operating only in a very limited mode. Due to intense freezing rain, arrivals are being restricted to allow for de-icing of the main runway, taxiways, and aircraft stands. These arrival restrictions will cause flight delays throughout the… pic.twitter.com/MO2NJ1J3rE — Prague Airport (@PragueAirport) January 13, 2026



Καθυστερήσεις αναμένονται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι αφίξεις περιορίζονται, καθώς το προσωπικό εργάζεται για τον καθαρισμό του κύριου διαδρόμου προσαπογείωσης από τον πάγο, πρόσθεσε.

Eπίσης, το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβας έκλεισε σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών μέχρι τις 11:15 (τοπική ώρα, 12:15 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το αεροδρόμιο μέσω του λογαριασμού του στο Facebook.

Τρίτο εικοσιτετράωρο συνεχόμενων χιονοπτώσεων στην Εσθονία με την ορατότητα για τους οδηγούς να είναι πολύ περιορισμένη δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις ακόμα και για μικρές αποστάσεις. Πάνω από 300 βαρέα οχήματα καθαρίζουν τους δρόμους όλο το 24ωρο.

Snow situation in Tallinn 🇪🇪

Panic level: zero.

This is not a crisis. This is winter ❄️ https://t.co/lmtmimR8zQ — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 12, 2026



Tουλάχιστον 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στη Φρανκφούρτη όπου συνεργεία προσπαθούν να κρατήσουν τους διαδρόμους ανοιχτούς.

Οι συνεχιζόμενες χιονοπτώσεις έχουν αυξήσει τον κίνδυνο για χιονοπτώσεις στις αυστριακές Άλπεις. Μόνο το τελευταίο 24ωρο τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.

Στην Φινλανδία ο υδράργυρος έπεσε στους -30 βαθμούς Κελσίου. Τα αεροδρόμια έκλεισαν λόγω του ψύχους και χιλιάδες ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν καθώς ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις.

Στην «κατάψυξη» βρίσκεται και η Ρουμανία με εκατοντάδες οχήματα να έχουν ακινητοποιηθεί από τα χιόνια και τον παγετό.

The A90 south of Aberdeen looks like something from a video you see of Arctic Norway or Finland. One of the biggest snow events of the last 20 years in north-east Scotland for sure.pic.twitter.com/vkDt3al2uJ — Iain Cameron (@theiaincameron) January 6, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΕΡΤ