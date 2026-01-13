Αιματοχυσία στο Ιράν: «Περίπου 2.000 νεκροί στις ταραχές» – Παραδοχή-σοκ από αξιωματούχο της κυβέρνησης

Η εικόνα από το Ιράν γίνεται όλο και πιο ζοφερή, καθώς για πρώτη φορά κυβερνητική πηγή παραδέχεται δημόσια έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό νεκρών από τις συνεχιζόμενες ταραχές.

Περίπου 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη Ιρανός αξιωματούχος.

Είναι η πρώτη φορά που οι αρχές αναγνωρίζουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων από την έντονη καταστολή δύο εβδομάδων πανεθνικών αναταραχών.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, ανέφερε ότι «τρομοκράτες», όπως ο ίδιος τους αποκάλεσε, βρίσκονται πίσω από τους θανάτους τόσο διαδηλωτών όσο και μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι ακριβώς σκοτώθηκαν.

Οι ταραχές, που πυροδοτήθηκαν από τη δεινή οικονομική κατάσταση, αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για τις ιρανικές αρχές εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια και εκδηλώνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς πίεσης, μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές της περασμένης χρονιάς.

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, που βρίσκεται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, έχει επιχειρήσει μια διπλή προσέγγιση απέναντι στις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τις κινητοποιήσεις για τα οικονομικά προβλήματα ως θεμιτές, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζουν σκληρή καταστολή μέσω των δυνάμεων ασφαλείας.

Έχουν επίσης κατηγορήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές και έχουν δηλώσει ότι απροσδιόριστα πρόσωπα, τα οποία αποκαλούν «τρομοκράτες», έχουν καπηλευτεί τις διαδηλώσεις.

Περισσότεροι από 10.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί τις δύο εβδομάδες των διαδηλώσεων, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ.

Η οργάνωση έδωσε τον νεότερο απολογισμό νεκρών νωρίς την Τρίτη και ανέφερε ότι 512 από τους νεκρούς ήταν διαδηλωτές και 134 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας – συνολικά 646 έχουν σκοτωθεί, αναφέρει.

Παράλληλα, οι περιορισμοί στις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου ενός μπλακ άουτ στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, έχουν δυσχεράνει σημαντικά τη ροή πληροφοριών από τη χώρα, σημειώνει το Reuters.

⚠️ Update: It has been 108 hours since #Iran introduced a nationwide internet shutdown leaving Iranians isolated from the rest of the world and each other 📉 The rights to free speech and free assembly are inviolable and must be protected #DigitalBlackoutIran pic.twitter.com/2pfCOpf6dm — NetBlocks (@netblocks) January 13, 2026



Βίντεο από νυχτερινές συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας την τελευταία εβδομάδα, δείχνουν βίαιες αντιπαραθέσεις με πυροβολισμούς και φλεγόμενα αυτοκίνητα και κτίρια.

Massive fires burn and thousands of protesters can been seen on the streets in the Central Iranian city of Isfahan, in footage claimed to be from tonight that was received and published by The Independent Persian. pic.twitter.com/sV85hg2tPr — OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2026

🇮🇷 CLASHES EXPLODE IN IRAN AS PROTESTS INTENSIFY Security forces are firing live rounds as protesters refuse to back down in the western city near the Iraq border. Streets are littered with burning debris and tear gas clouds as crowds chant anti-regime slogans and confront riot… pic.twitter.com/tERdNkL3kI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 4, 2026