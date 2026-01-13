Αιματοχυσία στο Ιράν: «Περίπου 2.000 νεκροί στις ταραχές» – Παραδοχή-σοκ από αξιωματούχο της κυβέρνησης

Σύνοψη από το

  • Περίπου 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters Ιρανός αξιωματούχος, στην πρώτη παραδοχή τόσο μεγάλου αριθμού θυμάτων.
  • Ο αξιωματούχος απέδωσε τους θανάτους σε «τρομοκράτες», ενώ οι ταραχές, που πυροδοτήθηκαν από τη δεινή οικονομική κατάσταση, αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για τις ιρανικές αρχές εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια.
  • Περισσότεροι από 10.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί τις δύο εβδομάδες των διαδηλώσεων, ενώ οι περιορισμοί στις επικοινωνίες και το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο δυσχεραίνουν τη ροή πληροφοριών από τη χώρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ιράν διαδηλώσεις νεκροί
Φωτογραφία: Reuters

Η εικόνα από το Ιράν γίνεται όλο και πιο ζοφερή, καθώς για πρώτη φορά κυβερνητική πηγή παραδέχεται δημόσια έναν εξαιρετικά υψηλό αριθμό νεκρών από τις συνεχιζόμενες ταραχές.

Ιράν: Οι στρατιωτικές επιλογές που εξετάζει ο Τραμπ ενώ επιβάλλει δασμούς σε όσους συναλλάσσονται με την Τεχεράνη – Τουλάχιστον 646 νεκροί στις διαδηλώσεις

Περίπου 2.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters την Τρίτη Ιρανός αξιωματούχος.

Είναι η πρώτη φορά που οι αρχές αναγνωρίζουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων από την έντονη καταστολή δύο εβδομάδων πανεθνικών αναταραχών.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, ανέφερε ότι «τρομοκράτες», όπως ο ίδιος τους αποκάλεσε, βρίσκονται πίσω από τους θανάτους τόσο διαδηλωτών όσο και μελών των δυνάμεων ασφαλείας.

Δεν έδωσε, ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι ακριβώς σκοτώθηκαν.

Οι ταραχές, που πυροδοτήθηκαν από τη δεινή οικονομική κατάσταση, αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για τις ιρανικές αρχές εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια και εκδηλώνονται σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς πίεσης, μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές της περασμένης χρονιάς.

Το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, που βρίσκεται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, έχει επιχειρήσει μια διπλή προσέγγιση απέναντι στις διαδηλώσεις, χαρακτηρίζοντας τις κινητοποιήσεις για τα οικονομικά προβλήματα ως θεμιτές, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζουν σκληρή καταστολή μέσω των δυνάμεων ασφαλείας.

Ιράν διαδηλώσεις
Φωτογραφία: Reuters

Έχουν επίσης κατηγορήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές και έχουν δηλώσει ότι απροσδιόριστα πρόσωπα, τα οποία αποκαλούν «τρομοκράτες», έχουν καπηλευτεί τις διαδηλώσεις.

Περισσότεροι από 10.700 άνθρωποι έχουν συλληφθεί τις δύο εβδομάδες των διαδηλώσεων, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency, με έδρα τις ΗΠΑ.

Η οργάνωση έδωσε τον νεότερο απολογισμό νεκρών νωρίς την Τρίτη και ανέφερε ότι 512 από τους νεκρούς ήταν διαδηλωτές και 134 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας – συνολικά 646 έχουν σκοτωθεί, αναφέρει.

Παράλληλα, οι περιορισμοί στις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου ενός μπλακ άουτ στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες, έχουν δυσχεράνει σημαντικά τη ροή πληροφοριών από τη χώρα, σημειώνει το Reuters.


Βίντεο από νυχτερινές συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας την τελευταία εβδομάδα, δείχνουν βίαιες αντιπαραθέσεις με πυροβολισμούς και φλεγόμενα αυτοκίνητα και κτίρια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

UBS: Τέλος ο Σέρτζιο Ερμότι από CEO της τράπεζας – Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι διάδοχοί του

Παπαθανάσης: 988 εκατ. ευρώ για Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης -Ποια αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:38 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Επίθεση με drone σε δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα

Δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος επίθεσης με drones ενώ βρίσκονταν σε αναμονή για φ...
12:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σε κλοιό χιονιά η κεντρική και η βόρεια Ευρώπη – Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω παγετού

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στη Γαλλία, δυο άνθρωποι έχασαν τη ζ...
11:34 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας – Με χτύπημα σε εργοστάσιο στο Ροστόφ απάντησε το Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε 293 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 18 πυραύλους στην Ουκρανία στη διά...
11:29 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επίθεση της Ρωσίας στον Βαρθολομαίο: «Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια»

«Ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις και ευφάνταστα σενάρια» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι