Ντι Κάπριο: Το βίντεο που έβαλε «φωτιά» στα social media από τις Χρυσές Σφαίρες – Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκάλυψε τι έλεγε ο ηθοποιός

Μια φαινομενικά ασήμαντη στιγμή από τις Χρυσές Σφαίρες 2026 ήταν αρκετή για να μετατρέψει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο νέο αγαπημένο πρόσωπο των social media και των memes, καθώς ένα βίντεο με το ίδιο πρωταγωνιστή έγινε viral και προκάλεσε καταιγισμό σχολίων για το τι ακριβώς έλεγε και σε ποιον.

Ο 51χρονος σταρ του Χόλιγουντ εθεάθη να συνομιλεί έντονα και ασυνήθιστα εκφραστικά με μια αρχικά άγνωστη παρευρισκόμενη, προς μεγάλη χαρά των χρηστών των social media, που γέμισαν τις πλατφόρμες με εικασίες για το ποια ήταν και τι ακριβώς έλεγαν, σημειώνει η Daily Mail.

Η απάντηση φαίνεται πως δόθηκε από χρήστη του X, σύμφωνα με τον οποίο ο Ντι Κάπριο μιλούσε με τη συμπρωταγωνίστριά του στο «One Battle After Another», Τεγιάνα Τέιλορ, ενώ ένας ειδικός στην ανάγνωση χειλιών αποκάλυψε ότι σχολίαζε τις αντιδράσεις της την ώρα που στην τελετή προβαλλόταν ένα κομμάτι σχετικό με την K-pop.

Η κωφή δημιουργός περιεχομένου Jackie G απέδωσε τη συνομιλία ως εξής: «Σε παρακολουθούσα με αυτό το θέμα με την K-pop. Ήσουν σαν [σκύβει μπροστά κοιτάζοντας μπερδεμένος] είναι αυτό; Ποιος είναι ο K-pop; Είναι αυτοί; Είναι αυτό; Γελούσαμε – λέγαμε, είναι αυτό; Είναι K-pop;».

Εκτός από τα λόγια του, τόνισε με μια κινηση ότι την «παρακολουθούσε», πριν αρχίσει να κουνά ενθουσιασμένος τα δάχτυλά του και να χειροκροτεί.

Ο ηθοποιός καθόταν δίπλα στη 82χρονη μητέρα του, Ίρμελιν Ίντενμπιρκεν, και στον συμπρωταγωνιστή του Σον Πεν, στην τρίωρη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς και μεταδόθηκε ζωντανά από το CBS.

Ο Σον Πεν εθεάθη να καπνίζει στο τραπέζι, κατά τη διάρκεια της λαμπερής τελετής. Η εικόνα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο X από τον δημοσιογράφο Ben Fritz του Wall Street Journal.

Ακόμα ένα στιγμιότυπο από τις Χρυσές Σφαίρες που τράβηξε τα βλέματα πάνω στον Ντι Κάπριο ήταν στον εκρηκτικό εναρκτήριο μονόλογο της παρουσιάστριας της τελετής, Νίκι Γκλέιζερ, όταν εκείνη αστειεύτηκε για τον ίδιο και στη διαβόητη ερωτική του ζωή.

Η Γκλέιζερ τον πείραξε για τη φήμη που τον συνοδεύει ότι βγαίνει με γυναίκες κάτω των 25 ετών, επαινώντας παράλληλα την ερμηνεία του στην υποψήφια ταινία «One Battle After Another», την οποία αποκάλεσε χαριτολογώντας «One Man-Bun After Another».

Απευθυνόμενη στον Ντι Κάπριο, είπε: «Τι καριέρα που είχες. Αμέτρητες εμβληματικές ερμηνείες. Έχεις δουλέψει με κάθε σπουδαίο σκηνοθέτη, έχεις κερδίσει τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα Όσκαρ. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι κατάφερες να τα πετύχεις όλα αυτά πριν η κοπέλα σου κλείσει τα 30. Είναι πραγματικά τρελό».