Χρυσές Σφαίρες 2026: Η Αμάντα Σέιφριντ «ηττήθηκε» και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της – Το φόρεμα που χρειάστηκε 400 ώρες για να δημιουργηθεί

Με αμήχανες στιγμές και μικροεκφράσεις προσώπου που έγιναν viral στα social media, η παρουσία της Αμάντα Σέιφριντ στις Χρυσές Σφαίρες του 2026 τράβηξε το ενδιαφέρον όσο και οι ίδιες οι βραβεύσεις.

Οι κάμερες κατέγραψαν μια σειρά από εκφράσεις αντίδρασης της ηθοποιού του «The Housemaid», στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τη Σίντνεϊ Σουίνι, κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων των βραβείων στις ερμηνευτικές κατηγορίες.



Η 40χρονη Σέιφριντ έδειξε εμφανώς απογοητευμένη όταν έχασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου σε κινηματογραφική ταινία από τη Ρόουζ Μπερν.

Σε απόσπασμα που έγινε γρήγορα viral, η βραβευμένη με Emmy Σέιφριντ, η οποία ήταν υποψήφια για το «The Testament of Ann Lee», εμφανίζεται να κάνει έναν στιγμιαίο μορφασμό, πριν «φορέσει» ένα χαμόγελο, χειροκροτήσεις και σηκωθεί όρθια για να αποθεώσει τη νικήτρια.

Η Ρόουζ Μπερν ξεχωρίζει για την ερμηνεία της στην ταινία «If I Had Legs I’d Kick You», από την πρεμιέρα της στο Sundance πέρυσι. Για τον ίδιο ρόλο έχει ήδη τιμηθεί με την Αργυρή Άρκτο Καλύτερης Πρωταγωνιστικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και έχει λάβει υποψηφιότητα για Critics Choice Award.



Από τις έξι υποψήφιες της κατηγορίας, οι τρεις είχαν ήδη στο παρελθόν κερδίσει Χρυσή Σφαίρα πριν από το βράδυ της Κυριακής.

Η 37χρονη Έμα Στόουν είχε αποσπάσει βραβεία για το «La La Land» το 2017 και για το «Poor Things» το 2024. Η ίδια η Σέιφριντ είχε κερδίσει το 2023 το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία για το «The Dropout», ενώ η 46χρονη Κέιτ Χάντσον είχε τιμηθεί το 2001 με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για το «Almost Famous».

Οι αντιδράσεις της Σέιφριντ τράβηξαν ξανά την προσοχή αργότερα μέσα στη βραδιά, κατά τη διάρκεια της απονομής βραβείου σε μια άλλη κατηγορία.

Οι κάμερες την έπιασαν να χειροκροτεί πριν ακόμη ανακοινωθεί η νικήτρια, κάτι που κάποιοι θεατές ερμήνευσαν πως πνευματικά «δεν ήταν καν εκεί», όταν η Μισέλ Γουίλιαμς ανακηρύχθηκε νικήτρια. Η Γουίλιαμς κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε μίνι σειρά, ανθολογία ή τηλεταινία για τον ρόλο της ως Μόλι Κόχαν στη σειρά του FX «Dying for Sex».

Amanda Seyfried not paying attention and preemptively clapping because she probably didnt think she’d win is the best thing I’ve seen all night. I love her. #GoldenGlobes pic.twitter.com/1KmbN9ExP6 — Joey Moser (@JoeyMoser83) January 12, 2026



Η Σέιφριντ, η οποία ήταν επίσης υποψήφια στην ίδια κατηγορία για το «Long Bright River», υπέστη έτσι ακόμα μία ήττα, καθώς έχασε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες.

Έχει αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τις «ήττες»

Ενώ ορισμένοι θεατές ερμήνευσαν την αντίδραση της Σέιφριντ ως παιδαριώδη και τη χαρακτήρισαν κακομαθημένη, η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς έδωσε μια πιο σύνθετη ανάγνωση μιλώντας στη Daily Mail, εξηγώντας ότι οι αντιδράσεις στις τελετές βραβείων έχουν αλλάξει και ότι η ειλικρίνεια συχνά αντικαθιστά πλέον την προσποιητή ευθυμία.

«Υπάρχουν δύο αντίθετοι τρόποι να αντιδράσεις όταν χάνεις ένα βραβείο, ενώ ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε χωρισμένη οθόνη», εξήγησε. «Ο παλιάς σχολής τρόπος, που κάποιοι από τους άλλους υποψηφίους εφαρμόζουν σε αυτό το πλάνο, είναι να παίζουν υπερβολικά με τη γλώσσα του σώματος που μεταδίδει χαρά, δείχνοντας περισσότερο σαν να έχουν μόλις κερδίσει, με ουρλιαχτά και ανοιχτά στόματα ψεύτικης ευτυχίας».

Πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια οι διάσημοι τείνουν όλο και περισσότερο να στρέφονται στο χιούμορ αντί στην προσποίηση.

«Πρόσφατα υπάρχει μια αυξανόμενη τάση να αποκαλύπτονται ή να υποδύονται τα πιο ειλικρινή συναισθήματα της ήττας ως ένα είδος αστείου», είπε. «Οι celebrities πλέον συχνά δείχνουν σημάδια “κωμικής” ενόχλησης ή θυμού όταν χάνουν, αντί να προσποιούνται ότι είναι ενθουσιασμένοι».

Οι μορφασμοί της Σέιφριντ

Σύμφωνα με την Τζέιμς, ο μορφασμός της Σέιφριντ έμοιαζε περισσότερο να είναι παιχνιδιάρικος παρά να υπονοούσε έναν εκνευρισμό. «Η έκφραση του προσώπου της Αμάντα εδώ υποδηλώνει ότι αστειευόταν με έναν κωμικό μορφασμό», ανέφερε.

«Σε αντίθεση με τους άλλους στη χωρισμένη οθόνη, δεν προετοιμάζει κανένα χαμογελαστό “πρόσωπο ηττημένου”, αντίθετα κοιτάζει κάτω πριν ανακοινωθεί το όνομα της νικήτριας, κάτι που δείχνει ότι δεν είχε σκοπό να ακολουθήσει τη διαδρομή της ψεύτικης γενναιοψυχίας».

Ωστόσο, σημείωσε ότι η γλώσσα του σώματός της πρόδιδε πόσο σημαντική ήταν η στιγμή για εκείνη.

«Φαίνεται να γελάει με ένα αστείο από τη σκηνή, γέρνοντας στο πλάι καθώς το κάνει, και η μόνη πραγματική “ένδειξη” ότι δυσκολεύτηκε με την ήττα έρχεται από ένα έντονο ανοιγοκλείσιμο των ματιών τη στιγμή που ανακοινώνεται το όνομα της νικήτριας και αρχίζει να χειροκροτεί».

«Ο υπερβολικός μορφασμός της μοιάζει με μια προσπάθεια να είναι αστεία και ίσως πιο ειλικρινής από εκείνους τους ηττημένους που ζητωκραυγάζουν και ουρλιάζουν σαν να έχουν κερδίσει».

Το εντυπωσιακό φόρεμα

Για τη λαμπερή τελετή, η Σέιφριντ εντυπωσίασε με ένα στράπλες ιβουάρ φόρεμα Versace, συνδυασμένο με διαμάντια Tiffany & Co.

Σύμφωνα με τη Vogue, χρειάστηκαν 400 ώρες για να φτιαχτεί το ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Versace της Σέιφριντ.

Πριν την τελετή των Χρυσών Σφαιρών, σχετικά με την πιθανότητα να αποσπάσει κάποιο βραβείο, η ίδια δήλωσε στο περιοδικό: «Δεν χρειάζομαι ένα αγαλματίδιο. Ήδη μοιάζω εγώ με ένα».

Η Σέιφριντ είναι μία από τις εμπορικά ισχυρές σταρ της βιομηχανίας. Στην καριέρα της έχει κερδίσει ένα βραβείο Primetime Emmy, μία Χρυσή Σφαίρα και έχει υπάρξει υποψήφια για Όσκαρ, ενώ οι ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.