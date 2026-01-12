Ρουμπίνα Αμινιάν: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια που σκοτώθηκε σε διαδήλωση στο Ιράν – «Πυροβολήθηκε πισώπλατα, διψούσε για ελευθερία»

Σύνοψη από το

  • Η 23χρονη φοιτήτρια, η Ρουμπίνα Αμινιάν, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη, όταν πυροβολήθηκε πισώπλατα στο κεφάλι από κοντινή απόσταση κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης.
  • Η οικογένειά της αναγκάστηκε να θάψει το σώμα της στην άκρη του δρόμου μεταξύ Κερμανσάχ και Καμιγιαράν, καθώς δυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών τους εμπόδισαν να την ενταφιάσουν κοντά στο σπίτι της.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών στο Ιράν, με τουλάχιστον 538 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί και πάνω από 10.600 να έχουν συλληφθεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ρουμπίνα Αμινιάν Ιράν

Η 23χρονη φοιτήτρια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη, όταν πυροβολήθηκε στο κεφάλι από κοντινή απόσταση ενώ συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών στο Ιράν.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν σπούδαζε σχέδιο μόδας στο Κολέγιο Σαριατί στην Τεχεράνη και συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες διαδηλώσεις και έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί δημόσια.


Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights, η Αμινιάν σκοτώθηκε την Πέμπτη, αφού συμμετείχε σε διαμαρτυρία αμέσως μετά την αποχώρησή της από το Κολέγιο Σαριατί.

Πηγές κοντά στην οικογένειά της ανέφεραν στην οργάνωση ότι η νεαρή φοιτήτρια πυροβολήθηκε πισώπλατα και από πολύ κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να την πλήττει στο κεφάλι.

«Πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες, δήλωσαν στο Iran Human Rights ότι η νεαρή Κούρδισσα από το Μαριβάν πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση από πίσω, με τη σφαίρα να τη χτυπά στο κεφάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.


Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι η οικογένεια της Αμινιάν ταξίδεψε από το σπίτι της στην Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, προς την Τεχεράνη, προκειμένου να αναγνωρίσει τη σορό της ανάμεσα «στα σώματα εκατοντάδων νέων ανθρώπων».

Η οργάνωση επικαλέστηκε επίσης πηγή κοντά στην οικογένεια, η οποία δήλωσε: «Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, η οικογένεια της Ρουμπίνα κατάφερε τελικά να παραλάβει το σώμα της και να επιστρέψει στην Κερμανσάχ. Ωστόσο, όταν έφτασαν, διαπίστωσαν ότι δυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους και ότι δεν τους επιτρεπόταν να τη θάψουν».

Σύμφωνα με το Iran Human Rights, η οικογένεια «αναγκάστηκε να την θάψει στην άκρη του δρόμου» μεταξύ της Κερμανσάχ και της κοντινής πόλης Καμιγιαράν.


Μιλώντας στο CNN, ο θείος της, Νεζάρ Μινουέι, περιέγραψε τη Ρουμπίνα Αμινιάν ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα γενναίο κορίτσι, και δεν ήταν κάποια που μπορούσες να την ελέγξεις και να παίρνεις αποφάσεις γι’ αυτήν».

Όπως πρόσθεσε, «αγωνιζόταν για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνιζόταν σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικά της δικαιώματα».

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency εκτιμά ότι τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις. Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 490 διαδηλωτές, ενώ περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η γρίπη πιέζει το ΕΣΥ- Έκκληση για εμβολιασμό από τον υπουργό Υγείας

Το πρωινό σημάδι στο μαξιλάρι που μπορεί να είναι ένδειξη καρκίνου

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ – Χρήσιμες συμβουλές για καταναλωτ...

ΔΥΠΑ: Επιδοτήσεις 17.500 ευρώ σε ανέργους για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:25 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Η Άγκυρα στήνει «βραχυκύκλωμα» στο Αιγαίο

«Βραχυκύκλωμα» στο Αιγαίο στήνει η Άγκυρα, η οποία δείχνει να επιμένει σε μια τακτική συνεχών ...
07:18 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Το Ιράν πλησιάζει σε μια επανάσταση που θα αναδιαμορφώσει τον κόσμο – «Η πιο σημαντική στιγμή για τη χώρα από το 1979»

Καθώς οι διαδηλωτές ξεχύνονται στους δρόμους του Ιράν κάθε βράδυ, οι ηγέτες σε ολόκληρη την πε...
06:07 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Γιατί οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ξυπνούν μνήμες από τις σκοτεινές στιγμές των συμμαχιών του «Ψυχρού Πολέμου» – Ανάλυση Guardian

Η υιοθέτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ των επιχειρημάτων της Ρωσίας στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας...
05:25 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Χρυσές Σφαίρες 2026: Το «Golden» από τo «K-Pop Demon Hunters» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τραγούδι κινηματογραφικής ταινίας

Ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία καλύτερου τραγουδιού κινηματογραφικής ταινίας στις Χρυσές Σφα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι