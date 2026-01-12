Ρουμπίνα Αμινιάν: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια που σκοτώθηκε σε διαδήλωση στο Ιράν – «Πυροβολήθηκε πισώπλατα, διψούσε για ελευθερία»

Η 23χρονη φοιτήτρια σκοτώθηκε στην Τεχεράνη, όταν πυροβολήθηκε στο κεφάλι από κοντινή απόσταση ενώ συμμετείχε σε αντικυβερνητική διαδήλωση, σύμφωνα με οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τη βίαιη καταστολή των διαμαρτυριών στο Ιράν.

Η Ρουμπίνα Αμινιάν σπούδαζε σχέδιο μόδας στο Κολέγιο Σαριατί στην Τεχεράνη και συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί στις πρόσφατες διαδηλώσεις και έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί δημόσια.

A video of Rubina Aminian, one of those killed during Iran's nationwide protests. Rubina Aminian, 23, a student of textile and fashion design at Shariati Technical College in Tehran, was killed on the evening of Thursday, January 8, after leaving the college and joining protest…



Σύμφωνα με τη νορβηγική οργάνωση Iran Human Rights, η Αμινιάν σκοτώθηκε την Πέμπτη, αφού συμμετείχε σε διαμαρτυρία αμέσως μετά την αποχώρησή της από το Κολέγιο Σαριατί.

Πηγές κοντά στην οικογένειά της ανέφεραν στην οργάνωση ότι η νεαρή φοιτήτρια πυροβολήθηκε πισώπλατα και από πολύ κοντινή απόσταση, με τη σφαίρα να την πλήττει στο κεφάλι.

«Πηγές κοντά στην οικογένεια της Ρουμπίνα, επικαλούμενες αυτόπτες μάρτυρες, δήλωσαν στο Iran Human Rights ότι η νεαρή Κούρδισσα από το Μαριβάν πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση από πίσω, με τη σφαίρα να τη χτυπά στο κεφάλι», ανέφερε χαρακτηριστικά η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Iran Human Rights has obtained details regarding the killing of a young female student that shed light on the scale of the crackdown on anti-government protesters in Iran and further raise concerns that hundreds of people may have been killed during the recent nationwide…



Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι η οικογένεια της Αμινιάν ταξίδεψε από το σπίτι της στην Κερμανσάχ, στο δυτικό Ιράν, προς την Τεχεράνη, προκειμένου να αναγνωρίσει τη σορό της ανάμεσα «στα σώματα εκατοντάδων νέων ανθρώπων».

Η οργάνωση επικαλέστηκε επίσης πηγή κοντά στην οικογένεια, η οποία δήλωσε: «Ύστερα από μεγάλη προσπάθεια, η οικογένεια της Ρουμπίνα κατάφερε τελικά να παραλάβει το σώμα της και να επιστρέψει στην Κερμανσάχ. Ωστόσο, όταν έφτασαν, διαπίστωσαν ότι δυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών είχαν περικυκλώσει το σπίτι τους και ότι δεν τους επιτρεπόταν να τη θάψουν».

Σύμφωνα με το Iran Human Rights, η οικογένεια «αναγκάστηκε να την θάψει στην άκρη του δρόμου» μεταξύ της Κερμανσάχ και της κοντινής πόλης Καμιγιαράν.

She was a student.

She loved fashion.

She carried a heart full of dreams – until they shot her in the head. Robina Aminian was murdered in cold blood for one reason only:

she wanted freedom.



Μιλώντας στο CNN, ο θείος της, Νεζάρ Μινουέι, περιέγραψε τη Ρουμπίνα Αμινιάν ως «ένα δυνατό κορίτσι, ένα γενναίο κορίτσι, και δεν ήταν κάποια που μπορούσες να την ελέγξεις και να παίρνεις αποφάσεις γι’ αυτήν».

Όπως πρόσθεσε, «αγωνιζόταν για πράγματα που ήξερε ότι ήταν σωστά και αγωνιζόταν σκληρά. Διψούσε για ελευθερία, διψούσε για τα δικαιώματα των γυναικών, για τα δικά της δικαιώματα».

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency εκτιμά ότι τουλάχιστον 538 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις. Σύμφωνα με την ίδια οργάνωση, ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 490 διαδηλωτές, ενώ περισσότεροι από 10.600 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.