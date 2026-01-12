Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Δύο τραυματίες

  • Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στον Άγιο Δημήτριο, όπου τραυματίστηκαν ένας 70χρονος ιδιοκτήτης ψητοπωλείου και ο 39χρονος γιος του.
  • Οι τρεις δράστες της ένοπλης επίθεσης φέρεται πως έφτασαν με αυτοκίνητο στις 2:40 στην επιχείρηση, που βρίσκεται στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου, και στη συνέχεια έφυγαν με το αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση.
  • Οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν συνολικά 4 κάλυκες, ενώ τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI.
Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στον Άγιο Δημήτριο, όπου τραυματίστηκαν ένας 70χρονος ιδιοκτήτης ψητοπωλείου και ο 39χρονος γιος του.

Οι τρεις δράστες της ένοπλης επίθεσης φέρεται πως έφτασαν με αυτοκίνητο στις 2:40 στην επιχείρηση, που βρίσκεται στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου. Ο 70χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ ο 39χρονος γιος του στον μηρό και τη γάμπα.

Στη συνέχεια, οι δράστες έφυγαν με το αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή περισυνέλλεξαν συνολικά 4 κάλυκες.

Σημειώνεται πως τις έρευνες για την υπόθεση έχει αναλάβει το ελληνικό FBI.

10:11 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

