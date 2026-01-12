Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 15χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας – Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Εξιχνιάσθηκε, έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, περιστατικό επίθεσης σε βάρος 15χρονης ημεδαπής, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2025, στην περιοχή της Καμάρας, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις νεαροί ημεδαποί, τρεις κοπέλες κι ένα αγόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, πρόκειται για μία 18χρονη, μία 14χρονη, μία 13χρονη και έναν 16χρονο.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι, βραδινές ώρες στις 5 Οκτωβρίου, προσέγγισαν την ανήλικη στην περιοχή της Καμάρας κι έπειτα από λεκτική διαμάχη, λόγω ερωτικής αντιζηλίας, τρεις εκ των δραστών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας και απειλώντας την ταυτόχρονα, ενώ η τέταρτη εμπλεκόμενη βιντεοσκοπούσε το συμβάν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.