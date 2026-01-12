Συνταγή για μοσχαράκι στιφάδο που λιώνει στο στόμα

Η τέλεια συνταγή για μοσχαράκι στιφάδο. Ζουμερό και τρυφερό μοσχάρι που λιώνει στο στόμα με μια νόστιμη, ελαφρώς γλυκιά, έντονη σάλτσα με βάση την ντομάτα.

Έχετε αναρωτηθεί γιατί ορισμένα στιφάδο έχουν αυτή τη μοναδική υφή που λιώνει στο στόμα, ενώ άλλα μοιάζουν σαν να μασάτε λάστιχο; Όλα εξαρτώνται από το σωστό κομμάτι κρέατος και τον τρόπο που το μαγειρεύετε!

Η καλύτερη επιλογή για αυτή τη συνταγή για μοσχαρίσιο στιφάδο είναι το κρέας από τον λαιμό. Περιέχει πολύ κολλαγόνο και γίνεται πιο ζουμερό όσο περισσότερο το μαγειρεύετε.

Ο μακρύς χρόνος μαγειρέματος και η χαμηλή θερμοκρασία είναι το μυστικό για να πετύχετε αυτή την υφή που λιώνει στο στόμα, κάνοντας το μοσχαρίσιο στιφάδο σας τέλειο!

Προετοιμασία των κρεμμυδιών για το μοσχαράκι στιφάδο

Η παραδοσιακή συνταγή για το ελληνικό μοσχαρίσιο στιφάδο θέλει κρεμμύδια «κοκάρι»

Η καλύτερη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε λευκά κρεμμύδια, τα οποία είναι γλυκά και ήπια και δεν θα καλύψουν τις υπόλοιπες γεύσεις του πιάτου.

Το στιφάδο είναι μια πολύ εύκολη συνταγή για να ακολουθήσετε.

Το μόνο που μπορεί να είναι λίγο χρονοβόρο είναι το ξεφλούδισμα όλων αυτών των κρεμμυδιών.

Ένα μικρό κόλπο για να εξοικονομήσετε πολύ χρόνο και κόπο είναι να ζεματίσετε τα κρεμμύδια σε βραστό νερό για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Στη συνέχεια, πιέστε κάθε κρεμμύδι από την άκρη του κοτσανιού και η φλούδα θα φύγει αμέσως.

Πώς να μαγειρέψετε το μοσχαράκι στιφάδο

Το κρέας πρώτα ροδίζεται και “κλειδώνει” τους χυμούς του για να παραμείνει ζουμερό.

Στη συνέχεια, τα κρεμμύδια καραμελώνονται ξεχωριστά στην ίδια κατσαρόλα για να απορροφήσουν όλες τις γεύσεις από το κρέας, μέχρι να μαλακώσουν.

Το μοσχάρι και τα κρεμμύδια σιγοβράζουν σε μια σάλτσα με βάση την τομάτα, μαζί με κονιάκ, ξύδι κόκκινου κρασιού, αρωματικά μπαχαρικά και βότανα.

Αφήστε το μοσχαρίσιο στιφάδο να σιγοβράσει για λίγες ώρες ώστε οι γεύσεις του να αναμειχθούν και να γίνουν κάτι πολύ, πολύ καλύτερο!

Όσον αφορά το σερβίρισμα, μπορείτε να το συνδυάσετε με νόστιμο τραγανό ψωμί και μια δροσερή χωριάτικη σαλάτα.

Τέλος, μια πολύ δημοφιλής παραλλαγή αυτού του στιφάδου είναι το αρνί στιφάδο και το κουνέλι στιφάδο.

Αν σας αρέσει να πειραματίζεστε, μπορείτε να δοκιμάσετε να αντικαταστήσετε το μοσχάρι με αρνί ή κουνέλι.

Υλικά

1 κιλό καλής ποιότητας μοσχαρίσιο κρέας για στιφάδο, κομμένο σε μερίδες

1,5 κιλό άσπρα κρεμμύδια, ξεφλουδισμένα

1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο

3/4 φλιτζανιού κόκκινο κρασί

3 κουταλιές της σούπας ξύδι κόκκινου κρασιού

1/3 φλιτζανιού κονιάκ

2 ώριμες ντομάτες (χωρίς φλούδες), ψιλοκομμένες ή 400g κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες

1 κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας

1 φύλλο δάφνης

3-4 κόκκοι μπαχάρι

Μια πρέζα μοσχοκάρυδο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγο νερό

Οδηγίες

Για να προετοιμάσετε αυτή τη νόστιμη συνταγή για μοσχαρίσιο στιφάδο, ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα, προσθέτετε το κρέας (σε δόσεις) και το σοτάρετε μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Μην προσθέσετε όλο το κρέας στην κατσαρόλα, αλλά σοτάρετε σε δόσεις, ώστε η θερμοκρασία του λαδιού να παραμείνει υψηλή και το κρέας να κλείσει τους χυμούς του.

Όταν τελειώσετε, το αφαιρείτε με μια τρυπητή κουτάλα, το βάζετε σε μια πιατέλα, το καλύπτετε και το αφήνετε στην άκρη.

Ξεφλουδίστε και χαράξτε τα μικρά κρεμμυδάκια σταυρωτά, προσθέστε τα στο ίδιο λάδι που χρησιμοποιήσατε για να ροδίσετε το κρέας, χαμηλώστε τη φωτιά σε μέτρια ένταση και σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν τα κρεμμύδια, χωρίς να ροδίσουν (περίπου 10 λεπτά).

Ρίξτε το κονιάκ, το κρασί και το ξύδι κόκκινου κρασιού, καλύψτε την κατσαρόλα και αφήστε το να σιγοβράσει για 3 λεπτά.

Ρίξτε το κρέας μαζί με τους χυμούς του στην κατσαρόλα, προσθέστε τον πελτέ ντομάτας και σοτάρετε.

Προσθέστε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, το φύλλο δάφνης, τα μπαχάρια, το μοσχοκάρυδο και λίγο νερό μέχρι να καλυφθεί το κρέας.

Φέρνετε το μείγμα σε βρασμό, χαμηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε το μοσχαρίσιο στιφάδο να σιγοβράσει με το καπάκι για 1 1/2 ώρα ή μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό και η σάλτσα να πήξει.

Κατά τη διάρκεια του βρασίματος, ελέγχετε αν χρειάζεται νερό, καθώς δεν θέλετε να στεγνώσει.

Αν χρειαστεί, ρίξτε μισό φλιτζάνι ζεστό νερό και ανακατέψτε.

Προς το τέλος του χρόνου μαγειρέματος, αλατοπιπερώνετε καλά.

Σερβίρετε το μοσχαρίσιο στιφάδο με ζυμαρικά και τριμμένο τυρί, ή με βραστές νέες πατάτες. Καλή σας όρεξη!

Διατροφικά Στοιχεία