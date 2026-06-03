Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 38χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύοσμο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ενώπιον της Γ’ Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, απολογείται σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό, του πρώην πεθερού του στον Εύοσμο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, μαζί με το θύμα και ότι ο τελευταίος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην Ανακρίτρια.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τόσο το θύμα όσο και ο 38χρονος είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η διαδικασία της απολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται οι αποφάσεις των δικαστικών Αρχών, για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου.