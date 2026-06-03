Θεσσαλονίκη: Απολογείται ο 38χρονος για τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύοσμο

Ο 38χρονος κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς οι ισχυρισμοί του περί ατυχήματος μετά από χρήση ναρκωτικών δεν έπεισαν τον εισαγγελέα, ενώ αντιμετωπίζει και κατηγορίες για ναρκωτικά.

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Κοινωνία

Δεν έπεισε ο δράστης περί ατυχήματος του 67χρονου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό του πρώην πεθερού του στον Εύοσμο, απολογείται σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης.
  • Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ο θάνατος προήλθε από πτώση μετά από χρήση ναρκωτικών.
  • Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναμένονται οι αποφάσεις των δικαστικών Αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ενώπιον της Γ’ Τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, απολογείται σήμερα ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό, του πρώην πεθερού του στον Εύοσμο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, μαζί με το θύμα και ότι ο τελευταίος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν τον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην Ανακρίτρια.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τόσο το θύμα όσο και ο 38χρονος είχαν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές Αρχές για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Η διαδικασία της απολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται οι αποφάσεις των δικαστικών Αρχών, για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου.

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