Κίνηση… παντού: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα, το πρωί της Δευτέρας (12/01) στην Αττική, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε κεντρικούς άξονες.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.
Στη λεωφόρο Κηφισίας, «κολλημένοι» είναι οι οδηγοί στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.
Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.
Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
25’- 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 20′-25′ Αγία Παρασκευή-Κηφισίας. https://t.co/kLULYk8afp
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 12, 2026