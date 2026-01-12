Κίνηση… παντού: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Σύνοψη από το

  • Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί το πρωί της Δευτέρας (12/01) στην Αττική, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε κεντρικούς άξονες.
  • Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου.
  • Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, ενώ στο «κόκκινο» είναι και η Βασ. Κωνσταντίνου, η Βασ. Σοφίας, η Μεσογείων, η λεωφόρος Αθηνών και η παραλιακή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα, το πρωί της Δευτέρας (12/01) στην Αττική, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε κεντρικούς άξονες.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεω.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, «κολλημένοι» είναι οι οδηγοί στο ύψος της Κατεχάκη και του Χαλανδρίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

 

10:07 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

