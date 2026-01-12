Εύη Ιωαννίδου: Άφησε πίσω της τον κόσμο της μόδας

  • Η Εύη Ιωαννίδου, γνωστή από το «GNTM», έχει κάνει στροφή 180 μοιρών στη ζωή της, αφήνοντας πίσω της τον λαμπερό κόσμο της μόδας. Εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, στη Βέροια, όπου ζει και εργάζεται.
  • Η ίδια έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις εστίασης των γονέων της στο κέντρο της Βέροιας, όπου δεν διστάζει να εξυπηρετεί προσωπικά τους πελάτες. Ένα ταβερνάκι και ένα café bistro αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή hot spots της πόλης.
  • Το οικείο περιβάλλον της πόλης της προσφέρει την ασφάλεια και τη γαλήνη που αναζητούσε, με την οικογένεια και τους φίλους της να αποτελούν το βασικό στήριγμά της. Πλέον επιλέγει με αυστηρά κριτήρια δουλειές που αφορούν το μόντελινγκ.
Εύη Ιωαννίδου: Άφησε πίσω της τον κόσμο της μόδας

Η Εύη Ιωαννίδου, που γνωρίσαμε από το «GNTM», έχει κάνει στροφή 180 μοιρών στη ζωή της. Μετά τη συμμετοχή της στο ριάλιτι μόδας, η μελαχρινή καλλονή ταξίδεψε σε σημαντικές μητροπόλεις της μόδας, όπως το Μιλάνο, όπου συμμετείχε σε μεγάλες καμπάνιες. Εδώ και περίπου έναν χρόνο έχει επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, στη Βέροια, όπου ζει και εργάζεται, έχοντας αφήσει πίσω της τον λαμπερό κόσμο των φωτογραφίσεων και των catwalks. Η απόφασή της ήταν συνειδητή και πλέον έχει προσαρμοστεί πλήρως στη νέα της καθημερινότητα. Αλλωστε, η οικογένειά της, που βρίσκεται εκεί, ήταν πάντα το ασφαλές λιμάνι της.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι γονείς της διατηρούν επιχειρήσεις εστίασης στο κέντρο της Βέροιας και η ίδια έχει ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους. Ενα ταβερνάκι και ένα café bistro αποτελούν δύο από τα πιο δημοφιλή hot spots της πόλης και εκεί η Εύη, παράλληλα με τα διοικητικά της καθήκοντα, δεν διστάζει να εξυπηρετήσει προσωπικά τον κόσμο ή να βοηθήσει τους συνεργάτες της, φροντίζοντας η εμπειρία των πελατών να είναι μοναδική.

Το οικείο περιβάλλον της πόλης όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε της προσφέρει την ασφάλεια και τη γαλήνη που αναζητούσε. Οι παλιοί φίλοι και η οικογένειά της αποτελούν το βασικό στήριγμά της. Πλέον επιλέγει με αυστηρά κριτήρια δουλειές που αφορούν το μόντελινγκ και μόνο όταν πρόκειται για κάτι που την εκφράζει πραγματικά.

Η Ε. Ιωαννίδου έχει αφήσει πίσω της την παλιά ζωή και βιώνει την ουσία της προσωπικής της πληρότητας, με τον τρόπο που εκείνη θέλει. Αλλωστε, η δημοσιότητα δεν ήταν ποτέ κάτι που επιδίωξε.

Η σχέση της με τον επιχειρηματία Ινο Φάις, η οποία διήρκεσε περίπου τρία χρόνια, έριξε αυλαία το 2023. Εκτοτε η προσωπική της ζωή παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εξασφαλίζοντας την πολύτιμη για την ίδια ιδιωτικότητά της.

Η Εύη έχει σπουδάσει αισθητική και κοσμετολογία και παράλληλα έχτισε μια αξιόλογη καριέρα στο μόντελινγκ. Παρ’ όλα αυτά, επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο που τη γεμίζει πραγματικά, δίπλα στους ανθρώπους που αγαπά, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις προσωπικές επιθυμίες της.

