Χαλκιδική: Γυναίκα – μυστήριο πίσω από τη «χρυσή ληστεία» – Οι «Ροζ Πάνθηρες» που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών

Τη γυναίκα – «αράχνη» της περιβόητης συμμορίας των «Ροζ Πανθήρων» αναζητεί το ελληνικό FBI στη βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για τη γυναίκα που φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ληστεία με λεία -«μαμούθ», σχεδόν 600.000 ευρώ, τον Σεπτέμβριο σε κοσμηματοπωλείο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Ηδη έχουν συλληφθεί δύο Σέρβοι στην Κροατία και στη Βουλγαρία, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από τις ελληνικές Αρχές, καθώς έπειτα από μεθοδικές έρευνες του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας οι δύο δράστες της ληστείας ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν σε συνεργασία με τη EUROPOL.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση των δύο συλληφθέντων στη χώρα μας ίσως καθυστερήσει, καθώς πλέον ερευνώνται για ένοπλες ληστείες που έχουν σημειωθεί σε διάσημα καταστήματα στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης την περίοδο 2023-2025.

Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της ληστείας που πραγματοποιήθηκε στο κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα της Χαλκιδικής, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το βιντεοληπτικό υλικό τη συχνή παρουσία μιας γυναίκας, η οποία είχε επισκεφθεί τουλάχιστον έξι φορές το συγκεκριμένο κατάστημα. Οπως φαίνεται στα βίντεο που την έχουν καταγράψει, κάποιες φορές ήταν μόνη της φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και καπέλο, ενώ άλλες φορές συνοδευόταν από έναν άνδρα, ο οποίος επίσης φορούσε γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Την ημέρα της ληστείας στο κατάστημα εισέβαλαν δύο ένοπλοι, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με ηλεκτρικά πατίνια. Οταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος άρχισαν να διερευνούν την υπόθεση, διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός αυτοκινήτου κοντά στο κοσμηματοπωλείο, λίγη ώρα πριν από τη ληστεία. Στο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι… «τουριστών». Οι δύο ληστές έφυγαν από το κατάστημα χρησιμοποιώντας τα πατίνια, ενώ την ίδια ώρα και το αυτοκίνητο αποχώρησε από το σημείο που βρισκόταν. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, συμπέραναν πως επρόκειτο για την ομάδα υποστήριξης των δύο ληστών.

Οπως διαπιστώθηκε, αμέσως μετά οι δύο δράστες της ληστείας παρέδωσαν τα κλοπιμαία στο ζευγάρι των «τουριστών», που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μέσα στο αυτοκίνητο, ώστε, σε περίπτωση που τους σταματούσαν αστυνομικοί, οι δύο κακοποιοί να ήταν «καθαροί».

Οι έρευνες έδειξαν πως η μυστηριώδης γυναίκα της διεθνούς συμμορίας έφυγε την ίδια ημέρα για τη Σερβία έχοντας στην κατοχή της τα κοσμήματα και τα ρολόγια από τη ληστεία στη Χαλκιδική, τα οποία μάλλον άμεσα εξαργύρωσε. Πρόκειται για κοσμήματα και ρολόγια αξίας περίπου 600.000 ευρώ, καθώς οι δύο ληστές άρπαξαν όλα τα ακριβά κομμάτια από τις προθήκες του καταστήματος.

Αρχηγικός ρόλος

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι έμπειροι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τη συγκεκριμένη γυναίκα είναι ο αρχηγικός και οργανωτικός ρόλος που διαδραμάτισε στη ληστεία. Παρακολούθησε και «ανίχνευσε» με τις επισκέψεις της τα συστήματα ασφαλείας και τις κάμερες, ενώ εντόπισε και τα ακριβά κοσμήματα που διέθετε προς πώληση το κατάστημα, ώστε να ενημερώσει λεπτομερώς την επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης.

Οταν αποκωδικοποιήθηκε από την Αστυνομία ο ρόλος της στη ληστεία, διαπιστώθηκε η συχνή της παρουσία στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται πλέον ότι μάλλον η ίδια βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία των «Ροζ Πανθήρων» έχοντας κομβικό ρόλο στις ληστείες που πραγματοποιεί η διεθνής συμμορία.

Στην Ελλάδα η δράση των «Ροζ Πανθήρων» είναι συχνή και διαχρονική. Ομως η ΕΛ.ΑΣ. έχει καταφέρει τα πιο ηχηρά και σημαντικά πλήγματα στην οργάνωση, σε σχέση με αντίστοιχες αστυνομικές Αρχές της Ε.Ε.

Οι «Ροζ Πάνθηρες» ιδρύθηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία από Κροάτες και Σέρβους παραστρατιωτικούς, οι οποίοι συνασπίστηκαν εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη εμπειρία και την εκπαίδευση που απέκτησαν στα πεδία μαχών. Η πρώτη μεγάλη ληστεία τους ήταν στο Λονδίνο το 1996, όταν κατάφεραν να κλέψουν ένα από τα ακριβότερα διαμάντια στο κόσμο από ιδιωτική συλλογή, το οποίο έκρυψαν σε ένα κουτί με ροζ πούδρα που έφερε τη χαρακτηριστική ονομασία «Ροζ Πάνθηρας». Εκτοτε έμειναν γνωστοί με αυτή την επωνυμία και αποτελούν τον τρόμο των κοσμηματοπωλών από το Ντουμπάι μέχρι τη Νέα Υόρκη.