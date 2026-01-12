Χαλκιδική: Γυναίκα – μυστήριο πίσω από τη «χρυσή ληστεία» – Οι «Ροζ Πάνθηρες» που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών

Σύνοψη από το

  • Τη γυναίκα – «αράχνη» της περιβόητης συμμορίας των «Ροζ Πανθήρων» αναζητεί το ελληνικό FBI στη βόρεια Ελλάδα, καθώς φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ληστεία σχεδόν 600.000 ευρώ στη Χαλκιδική.
  • Ήδη έχουν συλληφθεί δύο Σέρβοι σε Κροατία και Βουλγαρία με διεθνή εντάλματα, όμως η έκδοσή τους στην Ελλάδα ίσως καθυστερήσει λόγω ερευνών για άλλες ένοπλες ληστείες στην Ευρώπη.
  • Η μυστηριώδης γυναίκα φέρεται να είχε αρχηγικό και οργανωτικό ρόλο, παρακολουθώντας το κατάστημα και φεύγοντας την ίδια μέρα της ληστείας για τη Σερβία με τα κλοπιμαία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαλκιδική: Γυναίκα – μυστήριο πίσω από τη «χρυσή ληστεία» – Οι «Ροζ Πάνθηρες» που βρίσκονται στα χέρια των Αρχών

Τη γυναίκα – «αράχνη» της περιβόητης συμμορίας των «Ροζ Πανθήρων» αναζητεί το ελληνικό FBI στη βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για τη γυναίκα που φέρεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ληστεία με λεία -«μαμούθ», σχεδόν 600.000 ευρώ, τον Σεπτέμβριο σε κοσμηματοπωλείο στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Ηδη έχουν συλληφθεί δύο Σέρβοι στην Κροατία και στη Βουλγαρία, μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από τις ελληνικές Αρχές, καθώς έπειτα από μεθοδικές έρευνες του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας οι δύο δράστες της ληστείας ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν σε συνεργασία με τη EUROPOL.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση των δύο συλληφθέντων στη χώρα μας ίσως καθυστερήσει, καθώς πλέον ερευνώνται για ένοπλες ληστείες που έχουν σημειωθεί σε διάσημα καταστήματα στις μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης την περίοδο 2023-2025.

Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της ληστείας που πραγματοποιήθηκε στο κοσμηματοπωλείο που βρίσκεται σε πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα της Χαλκιδικής, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν από το βιντεοληπτικό υλικό τη συχνή παρουσία μιας γυναίκας, η οποία είχε επισκεφθεί τουλάχιστον έξι φορές το συγκεκριμένο κατάστημα. Οπως φαίνεται στα βίντεο που την έχουν καταγράψει, κάποιες φορές ήταν μόνη της φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και καπέλο, ενώ άλλες φορές συνοδευόταν από έναν άνδρα, ο οποίος επίσης φορούσε γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Την ημέρα της ληστείας στο κατάστημα εισέβαλαν δύο ένοπλοι, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο με ηλεκτρικά πατίνια. Οταν οι αστυνομικοί του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος άρχισαν να διερευνούν την υπόθεση, διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός αυτοκινήτου κοντά στο κοσμηματοπωλείο, λίγη ώρα πριν από τη ληστεία. Στο όχημα επέβαινε ένα ζευγάρι… «τουριστών». Οι δύο ληστές έφυγαν από το κατάστημα χρησιμοποιώντας τα πατίνια, ενώ την ίδια ώρα και το αυτοκίνητο αποχώρησε από το σημείο που βρισκόταν. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, συμπέραναν πως επρόκειτο για την ομάδα υποστήριξης των δύο ληστών.

Οπως διαπιστώθηκε, αμέσως μετά οι δύο δράστες της ληστείας παρέδωσαν τα κλοπιμαία στο ζευγάρι των «τουριστών», που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση μέσα στο αυτοκίνητο, ώστε, σε περίπτωση που τους σταματούσαν αστυνομικοί, οι δύο κακοποιοί να ήταν «καθαροί».

Οι έρευνες έδειξαν πως η μυστηριώδης γυναίκα της διεθνούς συμμορίας έφυγε την ίδια ημέρα για τη Σερβία έχοντας στην κατοχή της τα κοσμήματα και τα ρολόγια από τη ληστεία στη Χαλκιδική, τα οποία μάλλον άμεσα εξαργύρωσε. Πρόκειται για κοσμήματα και ρολόγια αξίας περίπου 600.000 ευρώ, καθώς οι δύο ληστές άρπαξαν όλα τα ακριβά κομμάτια από τις προθήκες του καταστήματος.

Αρχηγικός ρόλος

Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι έμπειροι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τη συγκεκριμένη γυναίκα είναι ο αρχηγικός και οργανωτικός ρόλος που διαδραμάτισε στη ληστεία. Παρακολούθησε και «ανίχνευσε» με τις επισκέψεις της τα συστήματα ασφαλείας και τις κάμερες, ενώ εντόπισε και τα ακριβά κοσμήματα που διέθετε προς πώληση το κατάστημα, ώστε να ενημερώσει λεπτομερώς την επιχειρησιακή ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης.

Οταν αποκωδικοποιήθηκε από την Αστυνομία ο ρόλος της στη ληστεία, διαπιστώθηκε η συχνή της παρουσία στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται πλέον ότι μάλλον η ίδια βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία των «Ροζ Πανθήρων» έχοντας κομβικό ρόλο στις ληστείες που πραγματοποιεί η διεθνής συμμορία.

Στην Ελλάδα η δράση των «Ροζ Πανθήρων» είναι συχνή και διαχρονική. Ομως η ΕΛ.ΑΣ. έχει καταφέρει τα πιο ηχηρά και σημαντικά πλήγματα στην οργάνωση, σε σχέση με αντίστοιχες αστυνομικές Αρχές της Ε.Ε.

Οι «Ροζ Πάνθηρες» ιδρύθηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία από Κροάτες και Σέρβους παραστρατιωτικούς, οι οποίοι συνασπίστηκαν εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη εμπειρία και την εκπαίδευση που απέκτησαν στα πεδία μαχών. Η πρώτη μεγάλη ληστεία τους ήταν στο Λονδίνο το 1996, όταν κατάφεραν να κλέψουν ένα από τα ακριβότερα διαμάντια στο κόσμο από ιδιωτική συλλογή, το οποίο έκρυψαν σε ένα κουτί με ροζ πούδρα που έφερε τη χαρακτηριστική ονομασία «Ροζ Πάνθηρας». Εκτοτε έμειναν γνωστοί με αυτή την επωνυμία και αποτελούν τον τρόμο των κοσμηματοπωλών από το Ντουμπάι μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η γρίπη πιέζει το ΕΣΥ- Έκκληση για εμβολιασμό από τον υπουργό Υγείας

Το πρωινό σημάδι στο μαξιλάρι που μπορεί να είναι ένδειξη καρκίνου

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ – Χρήσιμες συμβουλές για καταναλωτ...

ΔΥΠΑ: Επιδοτήσεις 17.500 ευρώ σε ανέργους για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:11 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Κίνδυνος «ναυαγίου» της συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή μας για την εκπροσώπηση, δεν πάμε για διάλογο»

Υπαρκτό είναι πλέον το σενάριο για «ρήξη» μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης με τον κίνδυνο ναυαγίο...
10:07 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Αντιδράσεις για τη διαφήμιση που τον δείχνει να… κερνάει καφέ από τον παράδεισο – Η απάντηση του ιδιοκτήτη της καφετέριας

Μία διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαδάκη για μια καφετέρια στην Πελοπόννησο, κάνει το...
09:31 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Δύο τραυματίες

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/1) στον Άγιο Δημ...
09:09 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κίνηση… παντού: Κυκλοφοριακό χάος σε Κηφισό και Κηφισίας – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα, το πρωί της Δευτέρας (12/01) στην Αττική,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι