Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη «χρυσή» ληστεία στο κοσμηματοπωλείο με λεία 580.000 ευρώ – Πώς έδρασαν οι δύο «Ροζ Πάνθηρες»

  • Εξιχνιάστηκε η «χρυσή» ληστεία των 580.000 ευρώ σε κοσμηματοπωλείο ξενοδοχείου στη Χαλκιδική, με τη σύλληψη δύο μελών της εγκληματικής οργάνωσης «Pink Panthers» στο εξωτερικό.
  • Δύο αλλοδαποί, 48 και 46 ετών, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες και συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, δυνάμει Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης.
  • Τα μέλη της οργάνωσης εισήλθαν στη χώρα με πλαστά έγγραφα, ενοικίασαν οχήματα με κλεμμένες πινακίδες και προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις για τον λεπτομερή σχεδιασμό της ληστείας.
Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το enikos.gr από τη μεγάλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο εντός ξενοδοχείου στη Χαλκιδική. Η ληστεία είχε γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 με λεία ρολόγια και τιμαλφή αξίας σχεδόν 580.000 ευρώ. Στο βίντεο καταγράφονται καρέ – καρέ οι κινήσεις των δραστών από τη στιγμή που εισέβαλαν στο κοσμηματοπωλείο.

Σημειώνεται ότι δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με την ονομασία «Pink Panthers», συνελήφθησαν στο εξωτερικό.

Η ληστεία εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είναι δομημένη στα πλαίσια των Διεθνικών Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος, με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου Χαλκιδικής, καθώς και μέσω διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με αλλοδαπές αρχές ευρωπαϊκών χωρών και την EUROPOL, τέσσερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια από 20 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2025, με σκοπό τη διάπραξη της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο.

Πώς δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, είχαν εισέλθει στη χώρα μας από το εξωτερικό σε διαφορετικούς χρόνους και χρησιμοποιώντας πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, προέβησαν στην ενοικίαση οχημάτων, στα οποία τοποθέτησαν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, με σκοπό την παρεμπόδιση του εντοπισμού τους από τις Αρχές.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προχώρησαν σε επανειλημμένες κατοπτεύσεις του χώρου, καθώς και στον λεπτομερή σχεδιασμό διάπραξης της ληστείας, ενώ για τη μετάβαση και διαφυγή τους από το κοσμηματοπωλείο, χρησιμοποίησαν τα οχήματα καθώς και ηλεκτρικά πατίνια.

Κατά τη ληστεία, ο 48χρονος, από κοινού με άγνωστο συνεργό του, ακινητοποίησαν δύο υπαλλήλους με την απειλή όπλου και αφαίρεσαν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 579.805,75 ευρώ. Παράλληλα, ο 46χρονος, από κοινού με άγνωστη γυναίκα συνεργό, παρείχαν υποστηρικτικό ρόλο, προσποιούμενοι τους επισκέπτες και επιτηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο.

Σημειώνεται ότι, ο 48χρονος είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων οικιών, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους σε παρόμοιες υποθέσεις ένοπλων ληστειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τα έτη 2024 και 2025. Μετά τη σύλληψη του 48χρονου και του 46χρονου, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοση στη χώρα μας.

