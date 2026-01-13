Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: Στις έρευνες από αύριο εθελοντές με drone, θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά

Εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη (14/1) στην Κρήτη, προκειμένου να συμμετέχουν στις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Το κλιμάκιο του ΟΦΚΑΘ θα φέρει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων drone, θερμικών και υποβρύχιων καμερών, και θα έχουν μαζί τους και τρία εκπαιδευμένα σκυλιά, που αναμένεται να βοηθήσουν πολύ στις έρευνες μήπως τυχόν βρεθεί κάποιο ίχνος του 33χρονου γιατρού.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ, όλοι μαζί «θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας», ενώ καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν κάτι, να συνεργαστούν μαζί τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας. Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό ( 3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λ.π ).

Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!!!

Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες!!!!

Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100.».