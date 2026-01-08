Κρήτη: Άφαντος εδώ και έναν μήνα ο 33χρονος γιατρός – «Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου», λέει η μητέρα του

Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένας μήνας έχει συμπληρωθεί από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, του γιατρού που αγνοείται στην Κρήτη.

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Ο 33χρονος τηλεφωνεί στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του λέει ότι δεν είναι καλά και του ζητάει να έρθει στο Ηράκλειο. Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του. Ο ίδιος παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Το όχημά του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα, αλλά ο Αλέξης παραμένει άφαντος.

Οι γονείς του αγωνιούν όσο οι έρευνες δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. «Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε. Παραμένω στα Χανιά μέχρι να βρω το παιδί μου. Ο Αλέξης είναι ευαίσθητο παιδί, έξοχος γιατρός και βοηθούσε τους πάντες. Τον ψάχνω παντού και ο κόσμος συμπαραστέκεται στην αγωνία μας και μας βοηθά. Ελπίζω το παιδί μου να είναι ζωντανό». Αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας του 33χρονου που παραμένει στην Κρήτη, συνδράμει στις έρευνες των αρχών, με την ελπίδα να βρει ένα σημάδι από το παιδί της, σύμφωνα με το creta24.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, έχουν εξετάσει όλες τις αναφορές από κατοίκους των Χανίων που ισχυρίζονταν ότι είχαν δει τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα για την εύρεση του 33χρονου.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια απευθύνει σπαρακτική έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι για τον 33χρονο έχει εκδοθεί και σήμα στο silver alert-γραμμή ζωή 10-65.

Στις έρευνες συμμετέχουν εκτός από την αστυνομία, δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών που θα μπορούσε να είχε μεταβεί.

