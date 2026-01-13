Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Την απόρριψη του αιτήματος αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης για τον Κορκονέα ζήτησε ο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Την απόρριψη του αιτήματος αναίρεσης της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Λαμίας που καταδίκασε τον Επαμεινώνδα Κορκονέας σε ισόβια για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008, μη αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ζήτησε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Σοφουλάκης.

της Άννας Κανδύλη

Στο Ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει ο πρώην ειδικός φρουρός και αυτή είναι η τρίτη φορά που η υπόθεση φτάνει στον Άρειο Πάγο. Τις δύο προηγούμενες είχε προσφύγει η οικογένεια του αδικοχαμένου 15χρονου, καθώς το Εφετείο αναγνώριζε στον Επαμεινώνδα Κορκονέα το ελαφρυντικό με αποτέλεσμα μείωση της ποινής του στα 13 χρόνια και αποφυλάκισή του λόγω έκτισης της ποινής.

Η σημερινή διαδικασία πάντως διεξήχθη εν μέσω έντασης καθώς η συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θέλησε να υποβάλλει υπόμνημα προς το δικαστήριο σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η μάνα του Αλέξη ζητεί αμετάκλητα να κλείσει αυτή η υπόθεση» με τη δικηγόρο του κατηγορουμένου, Βάσω Πανταζή, να επιμένει ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια.

Τον τελευταίο λόγο για το εάν θα αναιρεθεί ή όχι η απόφαση έχει το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, που αναμένεται να αποφανθεί το επόμενο διάστημα.