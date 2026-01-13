Άννα Φόνσου: «H Ζωζώ Σαπουντζάκη ακούει αυτά που λένε για την υγεία της και κλαίει – Ας μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα»

Η πρόεδρος του συλλόγου «Το Σπίτι του Ηθοποιού», Άννα Φόνσου, μίλησε για την φίλη και συνάδελφό της, Ζωζώ Σαπουντζάκη, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τα πράγματα γύρω από την παραφιλολογία των τελευταίων ημερών, με τη νοσηλεία της «βασίλισσας της νύχτας» και την ίωση που πέρασε.

«Κρύωσε η Ζωζώ, είχε πάθει μία ίωση. Την προηγούμενη μέρα ήμασταν μαζί και της λέω”θα κρυώσεις εκεί που κάθεσαι”. “Όχι, όχι” μου έλεγε εκείνη. Κρύωσε, εντάξει, τώρα θα ξαναγυρίσει σπίτι», ανέφερε αρχικά η Άννα Φόνσου.

«Δεν πρέπει να τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα, πρέπει να τα απλοποιούμε, γιατί το ακούει κι εκείνη και της κακοφαίνεται πολύ και κλαίει. Όποιος έχει κάτι όταν το μαθαίνει, τρελαίνεται, κατάλαβες; Επειδή είναι στο καροτσάκι, γιατί δεν μπορεί με τα πόδια της, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την κλειδώσουμε και μες στο σπίτι της», σημείωσε..

«Θα της περάσουν τα πόδια, ήδη πάνε πολύ καλύτερα. Περπατάει σιγά-σιγά αλλά δεν είναι ανάγκη να τα μεγαλοποιούμε όλα» κατέληξε η Άννα Φόνσου.