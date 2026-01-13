Αγρότες: «Την ώρα της συνάντησης κλείνουμε δρόμους σε όλη την Ελλάδα» – Κλιμακώνουν τα μπλόκα της Πανελλαδικής

«Την ώρα που θα γίνει η συνάντηση, κλείνουμε δρόμους σε όλη την Ελλάδα» ανέφερε σε νεότερες δηλώσεις του ο πρόεδρος της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, από το μπλόκο της Νίκαιας, με τους αγρότες που δεν θα πάνε σε διάλογο με τον Πρωθυπουργό, να προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, στη Νίκαια, θα κλείσουν την Εθνική Οδό και τους παρακαμπτήριους δρόμους κατά την διάρκεια της συνάντησης. Έχουν ραντεβού στο μπλόκο στις 14:00 και κατόπιν θα μεταβούν στα σημεία των δρόμων όπου θα πραγματοποιήσουν συμβολικό κλείσιμο, τόσο στην Εθνική Οδό όσο και στην παλαιά Ε.Ο Βόλου – Λάρισας.

Αύριο στη 13:00 το μεσημέρι στον Παλαμά της Καρδίτσας θα πραγματοποιηθεί από τους αγρότες σύσκεψη με θέμα τους τρόπους κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Από τις 12:30 σήμερα, οι παραγωγοί των Σερρών προχωρούν σε αποκλεισμό του τελωνείου του Προμαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο, για φορτηγά παντός τύπου καθώς και για Ι.Χ. οχήματα. Ο αποκλεισμός, όπως αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, θα διαρκέσει τουλάχιστον 24 ώρες, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου το τελωνείο θα αποφασιστεί σε νέα σύσκεψη των παραγωγών.

Οι αγρότες στο τελωνείο των Ευζώνων προχωρούν σε αποκλεισμό του σημείου, από τις 12:00 έως τις 16:00 και από τις 19:00 έως τις 00:00, όπως αποφασίστηκε στη γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός αφορά τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ. επιβατικά, ενώ η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε τετράωρο αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης, από τις 19.00, αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά. Παράλληλα, με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, από τις 20.00 και για δύο ώρες θα απαγορεύεται και η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό, λόγω του παγετού και προς αποφυγήν ατυχημάτων, καθώς το θερμόμετρο τις βραδινές ώρες αγγίζει τους -13 βαθμούς Κελσίου. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, προχωρούν σήμερα οι αγρότες από τις 12:00, διακόπτοντας τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου. Παράλληλα, από τις 13:00 και για δύο ώρες θα αποκλειστούν και οι παρακαμπτήριες οδοί, βάσει σχετικής απόφασης της γενικής τους συνέλευσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η κατάσταση θα αξιολογείται διαρκώς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρά προβλήματα.

Στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας βρίσκονται παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία, με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα. Κατά τις ώρες του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων, καθώς και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Καστοριάς.

Παρόμοια κινητοποίηση αποφάσισαν οι παραγωγοί στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το σημείο θα αποκλειστεί από τις 12 και για πέντε ώρες. Στο σημείο βρίσκονται αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφαση, θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα, εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στη Μπάρα Σιάτιστας αποφάσισαν να μην μεταβούν στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε εκ νέου αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από σήμερα, Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι, καθώς και κλείσιμο του παραδρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης–Καστοριάς για τα φορτηγά, από τις 13.00 έως τις 15.00.

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά επ’ αόριστον, από σήμερα στις 12.00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό για τα ΙΧ οχήματα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται καθημερινά.

Σε αποκλεισμό των διοδίων Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, προχωρούν οι παραγωγοί, σύμφωνα με απόφαση που έλαβαν στη γενική τους συνέλευση. Από τις 13:30 κλείνει το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ενώ από τις 14:30 αποκλείεται και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το πότε θα ανοίξει εκ νέου ο δρόμος παραμένει άγνωστο και θα αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση των παραγωγών.

Αύριο, αντιπροσωπεία από το μπλόκο των Μαλγάρων θα μεταβεί στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου το μεσημέρι θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, προκειμένου να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις του αγροτικού κινήματος.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό του κόμβου της Τρίγλιας, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προχωρούν από τις 14.00 οι αγρότες και κτηνοτρόφοι Νομού Χαλκιδικής, όπως αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση. Υπενθυμίζεται ότι οι παραγωγοί της Χαλκιδικής αποχώρησαν από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και, από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, έχουν στήσει νέο μπλόκο στον κόμβο της Νέας Τρίγλιας.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, που έχει στηθεί επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σήμερα σε αποκλεισμό. Ωστόσο, στις 17:00 έχουν προγραμματίσει συνέλευση αγροτοκτηνοτρόφων στην αίθουσα του πρώην δημαρχείου Χαλκηδόνας, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Για σήμερα, οι παραγωγοί δεν έχουν προγραμματίσει κάποια κινητοποίηση, ενώ σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, αύριο το απόγευμα, στον Λαγκαδά θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Και στα Φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, παραμένει το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις καθημερινά.

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στο νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα, όπου οι παραγωγοί μετέβησαν χθες αιφνιδιαστικά από το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Σήμερα το απόγευμα θα έχουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να καθορίσουν την επόμενή τους στάση και δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσουν αμέσως μετά και κάποια συμβολική κινητοποίηση.

Παράλληλα, σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.