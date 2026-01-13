Novartis: Οι ποινές για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και 28 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών μετά την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών προσώπων.

της Άννας Κανδύλη

Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου που ζήτησαν ενώ απέρριψε της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη που επίσης αιτήθηκαν.

Παράλληλα, αποφάσισε να διαβιβάσει αντίγραφα των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από το συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη, όπως η προσπάθεια αθέμιτης επιρροής δικαστικών λειτουργών λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε για τα μέλη της έδρας.