Novartis: Οι ποινές για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Σύνοψη από το

  • Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και 28 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, μετά την καταδίκη τους για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών προσώπων.
  • Το δικαστήριο αναγνώρισε στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου που ζήτησαν.
  • Παράλληλα, αποφασίστηκε να διαβιβαστούν αντίγραφα των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, για να διερευνηθεί τυχόν τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Novartis: Οι ποινές για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και 28 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών μετά την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση σε βάρος πολιτικών προσώπων.

της Άννας Κανδύλη

Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου που ζήτησαν ενώ απέρριψε της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη που επίσης αιτήθηκαν.

Παράλληλα, αποφάσισε να διαβιβάσει αντίγραφα των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις από το συνήγορο υπεράσπισης της Μαρίας Μαραγγέλη, όπως η προσπάθεια αθέμιτης επιρροής δικαστικών λειτουργών λόγω εκφράσεων που χρησιμοποίησε για τα μέλη της έδρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΚΕΑ: Εθελοντική αιμοδοσία στο Σύνταγμα 19 και 20 Ιανουαρίου

Γιατί δεν κόλλησε κανείς γρίπη σε ένα δωμάτιο γεμάτο ασθενείς – Το πείραμα που αποκάλυψε πώς πραγματικά μεταδίδεται ο ιός

UBS: Τέλος ο Σέρτζιο Ερμότι από CEO της τράπεζας – Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι διάδοχοί του

Παπαθανάσης: 988 εκατ. ευρώ για Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης -Ποια αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη: Στις έρευνες από αύριο εθελοντές με drone, θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένα σκυλιά

Εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ) θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη (14/1) στ...
12:49 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Λουτράκι: Δικογραφία σε βάρος 41χρονου που άνοιξε 31 αποθήκες και υπόγεια σπιτιών μέσα σε 3 μήνες

Ούτε μία ούτε δύο αλλά… 31 κλοπές και απόπειρες κλοπών είχε διαπράξει ένας 41χρονος αλλο...
12:45 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: «Την ώρα της συνάντησης κλείνουμε δρόμους σε όλη την Ελλάδα» – Κλιμακώνουν τα μπλόκα της Πανελλαδικής

«Την ώρα που θα γίνει η συνάντηση, κλείνουμε δρόμους σε όλη την Ελλάδα» ανέφερε σε νεότερες δη...
12:37 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Την απόρριψη του αιτήματος αναίρεσης της καταδικαστικής απόφασης για τον Κορκονέα ζήτησε ο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Την απόρριψη του αιτήματος αναίρεσης της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Λαμίας που καταδίκασε τον...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι