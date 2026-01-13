Ρωσία: Ποινική έρευνα για 9 θανάτους νεογέννητων σε μαιευτήριο της Σιβηρίας

Η Ρωσία ξεκίνησε ποινική έρευνα για τους θανάτους εννέα νεογέννητων αυτό τον μήνα σε μαιευτήριο στη Σιβηρία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η κρατική Ερευνητική Επιτροπή δήλωσε ότι τα εγκλήματα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι διαπράχθηκαν είναι αμέλεια και πρόκληση θανάτου λόγω αμέλειας.

Δεν διευκρίνισε σε βάρος ποιου διεξάγεται η έρευνα.

Οι ερευνητές προχώρησαν σε κατάσχεση ιατρικών φακέλων στο νοσοκομείο στην πόλη Νοβοκουζνέτσκ και διενεργούν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να διευκρινίσουν την αιτία των θανάτων, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Το προσωπικό του νοσοκομείου ανακρίνεται για τις ενέργειές του ή για ενέργειες στις οποίες δεν προχώρησε.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης δήλωσε ότι ο βασικός γιατρός του νοσοκομείου είχε απομακρυνθεί από τη θέση του.

Το νοσοκομείο δήλωσε στην ιστοσελίδα του ότι ανέστειλε τις εισαγωγές λόγω έξαρσης αναπνευστικών λοιμώξεων και ότι εφαρμόζει μέτρα καραντίνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ