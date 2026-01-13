Τουρκία: H ΜΙΤ ανέκρινε Κύπρια αεροσυνοδό που ήταν να επιβιβαστεί στο Falcon που συνετρίβη

Μία Κύπρια αεροσυνοδό που ήταν να επιβιβαστεί στο Falcon, το οποίο συνετρίβη στην Άγκυρα, προσήγαγαν και ανέκριναν οι τουρκικές Αρχές.

Η αεροσυνοδός αφέθηκε ελεύθερη και έχει ήδη εγκαταλείψει την Τουρκία, όπως επισημαίνουν υψηλόβαθμες πηγές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τη σελίδα edotourkia.gr, όπως μεταδίδει ο Φιλελεύθερος, στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης δεν προέκυψε κανένα «απτό» στοιχείο σε βάρος της. Παρά τις έρευνες για τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, η υπόθεση δεν οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας Τ24, η αεροσυνοδός του πληρώματος που είχε μεταφέρει το αεροσκάφος στην Τουρκία προσήχθη από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, κατόπιν πρωτοβουλιών της ΜΙΤ και εντολής της Εισαγγελίας Άγκυρας. Οδηγήθηκε στη Διεύθυνση Ασφάλειας Άγκυρας, όπου ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο αρχικό στάδιο της ανάκρισης δεν προέκυψαν «απτά» στοιχεία, ωστόσο, συνεχίζεται η διερεύνηση των επαφών και των διασυνδέσεών της. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με αυξημένη διακριτικότητα, λόγω της ιδιότητάς της ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, προστίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι από την συντριβή του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους ο αρχηγός του λιβυκού στρατού Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ και μέλη της συνοδείας του. Το αεροσκάφος έχασε την επικοινωνία λίγο μετά την απογείωση, ενώ βρισκόταν ακόμη στον εναέριο χώρο της Άγκυρας.

Η έρευνα διεξάγεται από κοινού από την Δικαιοσύνη, την αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το «μαύρο κουτί» θα εξεταστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με τη χρήση ιδιωτικού αεροσκάφους από τη λιβυκή αντιπροσωπεία και τις αλλαγές στο πλήρωμα της πτήσης, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχουν δοθεί σχετικές διευκρινίσεις στη δημοσιότητα.